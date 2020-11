Avanza dictamen que reconoce desaparición del ambulantaje en la CDMX

El Gobierno capitalino y los 16 alcaldes contarán con facultad de retirar a los vendedores ambulantes cuando así lo decidan, además de llevar a prisión a todo aquel que se resista, establece, entre otras acciones, el dictamen de la Ley de Trabajadores No Asalariados, ya que, en su capítulo 12, reconoce "la desaparición del comercio popular".

Dicho artículo, textualmente señala: "Los sujetos obligados de la presente Ley no podrán expedir autorizaciones para realizar actividades en vías primarias, prados, camellones y en el interior de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, autobuses, Metrobús, Cablebús y cualquier otro transporte público.

"(Lo mismo que) en accesos a los espectáculos públicos y privados, entradas a los estacionamientos de automóviles, áreas de acceso y tránsito de hospitales, clínicas, escuelas, estaciones de bomberos, zonas remodeladas, espacios públicos recuperados y otros lugares similares que determine el Reglamento que corresponda".

Además, el artículo 10, "privilegia el derecho a la movilidad sobre el derecho a la subsistencia humana", aunque si ésta no está garantizada, "por más que quiera, no podrá ejercer ningún otro de sus derechos".

--Tendremos calles bonitas con gente muriéndose de hambre: Sánchez Barrios

De igual forma, la iniciativa anuncia "beneficios" como acceso a vivienda, atención médica y social; sin embargo, "lejos de ayudarnos, nos perjudica, porque ahora vamos a tener calles bonitas, cuando la gente se está muriendo de hambre; cada vez hay más desempleo y la gente necesita trabajar", denunció la líder del comercio en vía pública del Centro Histórico, Diana Sánchez Barrios.

Con seis votos a favor –de Morena y dos sin partido-- y cinco abstenciones –PRD, PAN y uno de Morena--, la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso local aprobó esta mañana el dictamen de la Ley de Trabajadores No Asalariados.

Ahora, sin establecer fecha, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, Nazario Norberto Sánchez, anunció que el dictamen será presentado ante el Pleno del Congreso local, donde la oposición auguró plantearán su desacuerdo al documento.

Por su parte, Sánchez Barrios denunció que "lo que ustedes han aprobado es anticonstitucional", por lo cual adelantó que de ser aprobado este dictamen por el Pleno del Congreso, encabezará decenas de amparos, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acomode la plana a los legisladores.

"No es posible que aprueben una ley, que le da manos libres a las alcaldías y al Gobierno central para que retire y hasta encarcele a los comerciantes, cuando lo único que hacemos es trabajar. Para qué tardaron tanto en este dictamen, si lo iban hacer a capricho de las autoridades y no de los comerciantes", acusó.

Incluso, sostuvo que con esta ley, "tendremos calles y banquetas muy bien cuidadas, muy bonitas, cuando el pueblo se muere de hambre. Estos diputados no tienen conciencia de que el desempleo, sobre todo con esta pandemia, la gente sólo tiene la opción de salir a la calle a trabajar. De verdad que no tienen madre", dijo.

Ante los diputados, Sánchez Barrios lamentó que en el dictamen no fueron atendidas las problemáticas planteadas por el sector que representa, ni el enfoque de derechos de su propuesta.

--Defienden iniciativa

En tanto, la diputada federal del Partido Encuentro Social (PES), María Rosete Sánchez, quien presentó otra iniciativa ciudadana, consideró que el dictamen representa un avance importante en materia legislativa y para la democracia en la Ciudad, además de contribuir a resolver el problema del comercio informal y la desigualdad social.

El presidente de dicha Comisión, Nazario Norberto Sánchez, aclaró que el nombre real de la citada norma, es: "Ley que Regula las Actividades de las Personas Trabajadoras No Asalariadas, Prestadoras de Servicios por Cuenta Propia, Productoras de Bienes y Artesanías y de los Comerciantes en el Espacio Público de la Ciudad de México".

Explicó que con esto se reconoce al comercio en vía pública, "como una modalidad de ejercicio del derecho humano al trabajo, permite acceder a programas de créditos para la vivienda, da certeza jurídica para que en caso de abuso por parte de la autoridad cuenten con los medios necesarios para su adecuada defensa", dijo.

De igual forma, garantiza el otorgamiento de la autorización que deberá expedir la autoridad para el adecuado desempeño de dichas actividades y a recibir servicio médico gratuito por parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Recordó que el dictamen se elaboró con base en dos iniciativas ciudadanas: una, con carácter "preferente", por Diana Sánchez; y otra, por la diputada federal del PES, María de Jesús Rosete.

"Estamos ante un hecho histórico, pues en la vida legislativa de nuestra ciudad, hoy por primera vez este Poder Legislativo reconocerá el ejercicio pleno de la participación ciudadana", enfatizó.

En la sesión, el diputado "sin partido", Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, sugirió algunas modificaciones a la redacción de esta iniciativa, para darle mayor claridad, las cuales fueron aceptadas.

En tanto, la diputada del PRD, Evelyn Parra Álvarez, reconoció el esfuerzo de las promoventes de las iniciativas, para lograr su presentación y juntar las firmas necesarias, pero consideró que faltaron más opiniones y análisis para mejorar su contenido en un tema relevante para la Ciudad de México.

Al respecto, el diputado del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, señaló que aún existen vacíos de técnica parlamentaria en el Congreso local que han retrasado la dictaminación de varias iniciativas, incluidas algunas presentadas por su grupo parlamentario; y afirmó que en la dictaminación de esta iniciativa también existen vacíos legales, por lo que votó en abstención.

Y mientras el diputado local de Morena, Eleazar Rubio Andarán, viajaba en su auto, votó sin saber el contenido del dictamen, ya que sólo apareció en pantalla para eso, para hacer la diferencia de los que votaron a favor y los que se abstuvieron.

A favor votaron: Nazario Norberto Sánchez, Eduardo Santillán Pérez, Leticia Varela y Eleazar Rubio, todos de Morena, así como los diputados "sin partido": Guillermo Lerdo de Tejada Servitje y Leonor Gómez Otegui.

Mientras que se abstuvieron: Jorge Triana Tena y Diego Garrido López, del PAN; Víctor Hugo Lobo Román y Evelyn Parra, del PRD; así como Ricardo Ruiz Suárez, de Morena.