Avanzan destinos turísticos de BCS a semáforo verde

Autoridades de Salud en Baja California Sur informaron que se acordó el avance al semáforo verde para los municipios de La Paz y Los Cabos, al considerar que se ha mantenido una reducción de casos de contagios de Covid19.

En conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Zazil Flores Aldape, comunicó que el Consejo Estatal de Seguridad en Salud acordó lo anterior tras revisar el monitoreo epidemiológico donde se advierte una disminución de contagios en estos dos principales destinos turísticos.

Con la determinación anterior se permitirá la ampliación de aforo al 80 por ciento en diversos establecimientos, como hoteles y restaurantes, y se permite la total apertura de bares y discotecas que se mantenían cerrados.

La funcionaria remarcó que seguirá siendo obligatorio el uso de cubrebocas y se podrá retirar solo si se mantiene distancia de 1.5 metros entre personas.

Reconoció que este paso implica "un riesgo"; sin embargo, consideró que la educación de la propia sociedad –dijo– será fundamental para que se no tenga que retroceder en un breve tiempo.

"Esto no está terminado, la pandemia sigue. El panorama puede cambiar, pero no depende de las decisiones que vamos tomando, hay factores que no podemos controlar como la presencia de alguna otra variante que se detectara, por ejemplo", expuso.

Agregó que se han sostenido reuniones con empresarios restauranteros a fin de dejar claros los protocolos e insistir en el respeto de los mismos, y sostuvo que hay un compromiso del sector en esta materia.

"Si contribuimos como educadores de nosotros mismos, creo que podemos salir adelante como estado, y podremos enfrentar esta situación con el menor impacto posible", insistió la funcionaria, al tiempo que recalcó que el uso de cubrebocas y la sana distancia será fundamental para evitar el contagio en esta nueva etapa.

En el resto de los municipios, Comondú, Loreto y Mulegé se mantiene un semáforo diferenciado: Comondú, en el tres (amarillo); Mulegé, nivel cuatro (naranja), y Loreto en el cinco (naranja), esto debido a que no se tiene una disminuicion sostenida de contagios.

De acuerdo con el monitoreo, BCS tiene un registro de 293 casos activos de Covid19; de ellos, 122 se ubican en La Paz; 43 en Los Cabos; 40 en Comondú, 13 en Loreto y 75 en Mulegé.

BCS fue uno de los primeros estados que confirmó en el mes de junio la transmisión comunitaria de la agresiva variante Delta, que provocó una crisis sanitaria con hasta 400 casos diarios de Covid19 y cientos de fallecimientos.

Autoridades debieron operar de forma emergente un programa de ampliación de hospitales y áreas para atender a los pacientes.

Cabe mencionar que, pese a que los destinos turísticos de BCS se encontraban con medidas restrictivas meses atrás, bares que operaban como restaurantes se mantuvieron abiertos, con el riesgo de contagio, por lo que en diversos momentos autoridades debieron suspender y restringir el horario de operación, así como recurrir a perifoneos en las zonas turísticas.