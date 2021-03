Aviación comercial en América Latina se recuperará hasta 2024: IATA

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) estima que la recuperación del tráfico de pasajeros a niveles previos a la pandemia en América Latina ocurrirá hasta 2024. Lo anterior, debido a que en Europa y América Latina los casos de contagios de Covid-19 se han ido incrementando y esto obliga a los gobiernos a implementar medidas más severas para poder viajar.

"Cuanto más tiempo se mantengan las restricciones más tardará la recuperación", dijo Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de IATA. En videoconferencia expuso que a finales de 2020 cuando las vacunas comenzaron a estar disponibles, las aerolíneas estimaron una recuperación del tráfico de pasajeros hacia el primer semestre de 2021. Sin embargo, "las vacunas no se han distribuido con la rapidez que se esperaba a excepción de Estados Unidos, Israel y Chile, y se han impuesto más restricciones, lo que está limitando la conectividad internacional", comentó Cerdá.

IATA agregó que, en términos financieros, las aerolíneas no pueden seguir perdiendo dinero como lo hicieron hasta 2019. "Previo a la pandemia global, la industria aérea en América Latina llevaba 4 años de pérdidas. El último año con ganancias fue en 2017 con 500 millones de dólares y hasta ahora ha habido pérdidas todos los años", destacó Cerdá.

En el caso de México el directivo de la IATA dijo que la conectividad aérea se ha ido recuperando poco a poco y las aerolíneas ya están operando al 90% de la capacidad que tenían en 2019. "Los apoyos financieros al final nunca se llevaron a cabo, pero el gobierno sí cumplió con no cerrar o no imponer restricciones a vuelos internacionales y domésticos, lo que permitió mantener la conectividad de los vuelos y la confianza de los pasajeros para seguir viajando", apuntó Cerdá.



Santa Lucía

Respecto al inicio este 25 de marzo de la primera fase del rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, que contempla las operaciones de los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y Toluca, la IATA comentó que se trata de un proyecto muy trabajado con las autoridades y las aerolíneas, y aunque se demoró algunos meses por las inquietudes de las aerolíneas, con su implementación se verán los beneficios. "Es sólo la primera fase de muchas que se deben llevar a cabo con el rediseño. Una vez que el gobierno dicte cómo se usará Santa Lucía tendremos que ir modificando el rediseño del espacio. Un trabajo que va a durar varios años hasta que tengamos todo el sistema aeroportuario de manera alineada y coordinada", dijo José Ruiz Llorente, director de Seguridad y Operaciones Aéreas para las Américas de IATA. En este tiempo, las aerolíneas analizarán los datos del sistema aeroportuario para ver los incrementos en seguridad aérea, eficacia, eficiencia y consumo de combustible.