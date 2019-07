Baja consumo de comida chatarra en el trabajo

Este año, el total de profesionistas que afirman consumir comida chatarra en el trabajo bajó a 21% desde un nivel de 33% en 2017, arrojó una encuesta realizada por OCCMundial.

En tanto, quienes consumen café pasaron de 42% a 81%, y quienes dijeron fumar aumentaron de 5% a 10% durante el mismo lapso.

Históricamente, los mexicanos que consumen comida chatarra pasaron de 48.5% en 2014 a 33% hace dos años. En tanto, los bebedores de café eran 50% y tuvieron una reducción a 42%, para 2017. De la misma manera, había 12% de profesionistas que declaraban fumar en 2014, y la proporción bajó a 5% en 2017.

Sin embargo, las cantidades que se consumen de café y tabaco han disminuido, ya que casi seis de cada 10 profesionistas beben sólo una taza de café al día, y sólo dos de cada 10 toman más de cinco. A su vez, seis de cada 10 fumadores consumen un cigarro al día; mientras que en 2017 la misma proporción fumaba entre seis y 10 cigarros.

El reporte de OCCMundial destacó que casi la mitad de las personas que comen comida chatarra lo hacen preferentemente en la tarde, y sólo 3% la ingiere durante cualquier hora del día.

Por otro lado, para la mayor parte de los trabajadores estos hábitos de consumo iniciaron al mismo tiempo que su vida laboral, o bien desde que eran estudiantes. Seis de cada 10 indican que lo hacen por gusto, mientras que el resto atribuye el gasto en estos productos al exceso de trabajo, estrés y ansiedad.

El efecto que tiene el consumo de estos productos en la cartera de los profesionistas también se analizó en la encuesta, y casi cuatro de cada 10 consideran que les afecta, aunque no de manera relevante. También casi dos de cada 10 ven en dichos hábitos un gasto innecesario, y uno de cada 10 lo resiente a final de mes.

Según OCCMundial, la mitad de los trabajadores consideran que estos hábitos no interfieren directamente con sus deberes laborales; no obstante, 30% afirma presentar dificultades para concentrarse y 20% piensa que su productividad se ve afectada.

En contraposición al incremento del consumo de café y tabaco, los trabajadores comienzan a implementar medidas para lograr su disminución. El interés por el ejercicio, por ejemplo, aumentó de 40% a 61% de los encuestados entre 2017 y este año.

Asimismo, casi siete de cada 10 profesionistas mexicanos aseguran que lo más importante es tener una dieta nutritiva y balanceada, lo que se asemeja a la exponencial reducción en el consumo de chatarra durante el mismo lapso.

La encuesta fue realizada a mil profesionistas mexicanos, 58% hombres y 42% mujeres, la mayoría con un promedio de edad de entre 18 y 29 años.