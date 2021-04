Bajan accidentes aéreos en 2020 por la pandemia

La pandemia del Covid-19 contribuyó a que hubiera menos accidentes aéreos durante 2020 debido a la disminución de vuelos comerciales.

En 2020, hubo sólo 38 accidentes aéreos en comparación con los 52 registrados en 2019, de acuerdo con el Reporte de Seguridad de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

El número de accidentes fatales pasó de ocho en 2019 a sólo cinco en 2020.

Mientras que el número de muertes asociadas a estos accidentes fatales pasaron de 240 en 2019 a solo 132 en 2020.

La IATA destacó que el año pasado se operaron únicamente 22 millones de vuelos comerciales, lo que colocó a la industria en el mismo nivel de vuelos operados en 1990.

Debido a este menor número de vuelos operados, la IATA detalló que la tasa global de accidentes aumentó de 1.11 por millón de vuelos en 2019 a 1.71 en 2020.

Sin embargo, la IATA informó que viajar en avión es uno de los medios de transporte más seguros.

"Una persona puede tomar un vuelo todos los días durante 461 años antes de experimentar un accidente con una muerte a bordo", indicó la IATA.

Alexandre de Juniac, director general de la IATA, comentó que a pesar de que la industria dio un paso atrás en su desempeño durante 2020, la severa reducción en el número de vuelos comerciales operados "magnificó el impacto de cada accidente al momento de calcular la tasa".

"Pero los números no mienten y no permitiremos que esto se convierta en una tendencia. Nos enfocaremos aún más en la seguridad durante este periodo de operaciones reducidas y a medida de que se recuperen los horarios de vuelo cuando el mundo reabra", dijo De Juniac, en el reporte.

Además, el año pasado, por primera vez en los últimos 15 años, las aerolíneas no reportaron la pérdida de control de ninguna aeronave.

Los cinco accidentes más frecuentes en 2020, de acuerdo con la IATA, fueron: Salida de la pista, con nueve incidentes; aterrizaje forzoso, con siete eventos; aterrizaje con equipo o colapso del engranaje, con seis; daños durante el vuelo, en cinco ocasiones, y daños a la aeronave en tierra, con tres casos.

Asimismo, 29% de los accidentes aéreos involucraron a aerolíneas norteamericanas y 18% de la región Asia Pacífico.

No obstante, África es la zona con la tasa de accidentes más alta, con 22.2 por cada millón de vuelos.

Entre los accidentes aéreos que ocurrieron en 2020, está el vuelo 752 de Ukrainian International Airlines, que el 8 de enero fue derribado erróneamente por la defensa antiaérea de Irán minutos después de su despegue del Aeropuerto Internacional Imam Khomeini en Teherán, ocasionando la muerte de 176 personas.

En mayo, un avión de Pakistan International Airlines se estrelló en una zona residencial cerca del Aeropuerto Internacional de Karachi matando a 97 personas, incluyendo a la tripulación y una persona en tierra.

Y en agosto, un avión en India se salió de la pista ocasionando la muerte de 21 pasajeros.