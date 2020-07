Balanza comercial alcanza un superávit histórico tras reapertura económica

Durante el sexto mes del año, la balanza comercial alcanzó el superávit más alto que se tenga registro, gracias al repunte de las exportaciones en el marco de la reapertura económica, pese a ello las ventas al exterior se mantienen todavía por debajo de los niveles registrados un año antes.

La información oportuna de comercio exterior de junio del 2020 indica que se registró un superávit comercial de 5 mil 547 millones de dólares, el saldo mensual positivo más alto desde 1991 cuando inició su registro. En los primeros seis meses de este año, la balanza comercial presentó un superávit de 2 mil 659 millones de dólares.

Si bien las cifras en la comparación anual de las exportaciones e importaciones siguen siendo negativas, observamos una recuperación relativo a abril y mayo, impulsada por el reinicio de actividades económicas, comentó Juan Carlos Alderete, director de análisis económico de Banorte.

En el sexto mes del año las exportaciones totales de mercancías reportaron un alza mensual de 75.6% con base en cifras ajustadas por estacionalidad luego de cuatro meses consecutivos a la baja, la cual fue resultado de aumentos de 76.9% en las exportaciones no petroleras y de 49.7% en las petroleras, informó el Inegi.

Pese a lo anterior, el valor de las ventas al exterior se mantiene por debajo de los niveles alcanzados un año antes, con una contracción anual de 12.8% en junio, con lo que se mantiene en terreno negativo desde marzo pasado.

Dicha caída anual fue resultado de reducciones de -11.6% en las exportaciones no petroleras y de -35.6% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos retrocedieron a una tasa anual de -7.9% y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en -28%.

Por su parte, las importaciones totales también mostraron un incremento mensual de 22.2% con series ajustadas por estacionalidad, el cual se derivó de crecimientos de 23.1% en las importaciones no petroleras y de 11.1% en las petroleras.

Por tipo de bien, se presentaron avances mensuales de 5.9% en las importaciones de bienes de consumo, de 27.2% en las de bienes de uso intermedio y de 5.1% en las de bienes de capital.

El valor de las importaciones de mercancías en junio de 2020 fue de 27 mil 530 millones de dólares, monto que implicó una contracción anual de -22.2%. Dicha cifra fue reflejo de descensos de -18.2% en las importaciones no petroleras y de -55.4% en las petroleras.

Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron caídas anuales de -43.6% en las importaciones de bienes de consumo, de -19.6% en las de bienes de uso intermedio y de -12.3% en las de bienes de capital.