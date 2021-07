Banca cobra intereses caros a MiPymes turísticas en pandemia: Sectur

Durante la pandemia, la banca de desarrollo cobra intereses caros a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) que estén integradas al sector turístico, reconoció este martes Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Al ser cuestionado sobre por qué la banca de desarrollo no realizó créditos específicos a la llamada industria sin chimeneas en la reciente crisis, el funcionario respondió que "sí los hubo, pero los intereses son caros. Eran al tres y medio por ciento. Hubo personas que los fueron negociando a la baja, otros no".

Hace 11 meses, en julio de 2020, la Sectur anunció junto con la Secretaría de Hacienda, Nafin, Bancomext, la ABM y otras organizaciones, el programa de financiamiento Impulso + Hoteles, que consiste en el otorgamiento de crédito con cobertura nacional dirigido a las MiPyMes que estén integradas al sector de hoteles, moteles, posadas, empresas del sector transporte y agencias de viajes.

Los montos van desde 200 mil pesos hasta 30 millones de pesos o su equivalente en dólares; la tasa máxima llega a 13.5% o en dólares de 9%. El plazo de pago es de 60 meses incluyendo periodo de gracia de hasta seis meses para empezar a pagar.

En una conferencia de prensa organizada este martes por la Concanaco-Servytur, Torruco recordó que, en crisis pasadas, no había ese tipo de apoyos para la pequeñas y medianas empresas, "porque siempre nos argumentaban que no éramos sujetos de crédito y cuando iniciaba el papeleo era imposible cumplir con todos los requisitos y lo poco que se canalizaba a algunas empresas, siempre era para las mismas".

Al secretario de Turismo también se le preguntó sobre la posibilidad de que Interjet vuelva a volar, y respondió que "se están analizando varias alternativas por parte de quienes compraron Interjet y esperemos sean buenas noticias y no se repita la triste historia de Mexicana de Aviación... Hay inversionistas nuevos y en su momento ellos serán quienes harán los comentarios de índole empresarial. (Eso) compete a quienes están llevando los litigios y sobre todo las nuevas políticas de Interjet".

Sobre el traslado de las oficinas de la Sectur a Chetumal, Quintana Roo, como parte del plan de descentralización del gobierno federal, Torruco dijo que se continuará con el proceso hasta que termine la emergencia sanitaria que ocasionó la pandemia.