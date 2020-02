Banca mexicana dispone 33 mil millones de dólares para reactivar la economía

La banca mexicana informó este miércoles que dispone de 620.000 millones de pesos (unos 33.000 millones de dólares) de liquidez y que está dispuesta a prestarlos para financiar proyectos que reactiven la economía del país, que el año pasado se estancó.



"En todo lo que requiera la economía para arrancar, la banca está puesta y dispuesta a fomentar el crecimiento económico", dijo el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, en conferencia de prensa junto a todo el equipo de la dirección del organismo.



Niño de Rivera subrayó que el trabajo de los banqueros es "colocar los recursos que captamos de la clientela con rentabilidad" y prestarlos para fomentar las infraestructuras, el consumo o las hipotecas.



Según datos preliminares, el producto interior bruto (PIB) de México se contrajo 0,1 % en 2019, lo que supone una sustancial caída frente al crecimiento de 2,1 % del año anterior.



En la rueda de prensa, la ABM expuso que uno de sus grandes objetivos es lograr una reducción de las compras con dinero efectivo en México, un asunto que será abordado en la convención anual de banqueros, que este año tendrá lugar el 12 y 13 de marzo en Acapulco.



Niño de Rivera recordó que el 95 % de las transacciones en el país todavía se hacen en efectivo y propuso que algunos establecimientos usen solo el pago con tarjeta, como por ejemplo las gasolineras.



"Todos los países que han reducido el uso de efectivo han hecho acciones conjuntas. Estamos trabajando en ello. Falta mucho que hacer todavía", expresó.



En ese sentido, el banquero celebró que la herramienta de Cobro Digital (CoDi), lanzada el año pasado por el Banco de México para pagos a través de celulares, haya rebasado los dos millones de usuarios, aunque advirtió esta cifra todavía es "insuficiente".



La ABM también informó que el proyecto para obtener facturas instantáneas en compras con tarjetas en terminales está suspendido, dado que todavía no lo han abordado con la nueva titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro.



Los banqueros también aplaudieron la iniciativa del Gobierno de expandir el número sucursales del Banco del Bienestar, institución pública que entrega ayudas sociales a comunidades apartadas, y afirmaron que este organismo no les hace la "competencia".



Además, se mostraron confiados de que la recopilación a partir de marzo de los datos biométricos de los clientes de los bancos ayudará a reducir el robo de identidad y a dar más seguridad al sector.



Cuestionado por la prensa, Niño de Rivera descartó que la ABM tenga intención de comprar boletos de la rifa del avión presidencial impulsada por Andrés Manuel López Obrador para venderlos a los clientes en las sucursales.



"La ABM no tiene ninguna capacidad económica. Los recursos son para las operaciones (de la asociación) y atender las necesidades de la banca, así que no participamos en este tipo de actividades", zanjó.



Niño de Rivera también lamento los recientes casos de feminicidios que han conmocionado el país y recordó que los altos niveles de violencia en México tienen "un impacto muy severo en el crecimiento económico y el bienestar de la población".



"Todos los crímenes son reprobables y lamentables. En este país, lamentablemente, los femenicidios tienen mucho tiempo (...). Como mexicanos y seres humanos lamentamos profundamente esta situación".