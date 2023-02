Banca privada y de desarrollo le apuestan al nearshoring

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- La relocalización de empresas para acercar las cadenas de suministro a los mercados de consumo, proceso conocido como nearshoring, le cambiará el rostro a México, porque será un detonador de crecimiento y desarrollo, coincidieron en afirmar representantes de la banca comercial y de fomento.

Para ello, Nafin-Bancomext contará con 600 mil millones de pesos para el otorgamiento de créditos y garantías para respaldar a las empresas mexicanas a través de 40 productos crediticios y 110 cursos de asistencia técnica y capacitación, dijo su director, Luis Antonio Ramírez.

Este paquete de productos comprende créditos estructurados de acuerdo a las características de cada proyecto: para mujeres exportadoras, financiamiento para sectores estratégicos, capital de trabajo a proveedores, así como arrendamiento para maquinaria y equipo, entre otros, detalló.

Al hacer la presentación de los Programas de Financiamiento Nafin-Bancomext 2023, dijo que por eso es importante impulsar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para que también se vean beneficiadas por este proceso.

De ahí que se ampliará el programa de Garantías-Nafin que facilita el financiamiento a las pymes a través de los intermediarios financieros, destacando el otorgamiento de coberturas diferenciadas que pueden cubrir hasta el 80% del monto de los créditos, en regiones desatendidas.

Se fortalecerá el apoyo a los programas de cadenas productivas, a los proveedores del gobierno federal, así como la asistencia técnica y capacitación para la formación y el desarrollo empresarial, anunció. Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos (ABM), Daniel Becker, resaltó que existe un gran potencial de financiamiento para ese segmento, dado que sólo el 15% del crédito bancario se destina a las pymes, aunque significan el 87% de los acreditados de la cartera empresarial de la banca por tener los montos más pequeños.

Representan el 38% el número de empresas que la banca tiene acreditados para este segmento y por supuesto con áreas de oportunidad para el crecimiento, consideró. Sin embargo, anotó que aún no se superan los niveles que se tenían antes de la pandemia, pues el saldo de la cartera de la banca para pequeñas empresas, es de 420 mil millones de pesos, es decir el "stock" total de crédito de las pymes.

Aunque recordó que en el 2022 el flujo nuevo de crédito a pequeñas empresas, fue de 875 mil millones de pesos, gracias al esfuerzo de la banca comercial en conjunto con la de desarrollo. Lo importante es que todas las empresas aprovechen la coyuntura con el nearshoring y el friendshoring porque representa una "ventana que puede cambiar el rostro al país", afirmó.

Se espera, estimó, que las inversiones provenientes de esta relocalización, puede atraer a por lo menos a 400 nuevas empresas en una primera etapa que podrían generar alrededor de 47 mil nuevos empleos.



Pymes se "auto-descalifican", afirma Banca Mifel

El también presidente de Banca Mifel, mencionó que falta todavía que algunos sectores se recuperen, por lo que consideró que para los próximos dos años, se necesitará que se sumen a las cadenas de suministro para aprovechar la relocalización que traerá consigo el famoso "nearshoring" y aprovechar todas las ventajas y palancas que ofrece Nafin-Bancomext.

Hizo ver que desde que el Banco de México (Banxico), comenzó el ciclo alcista de su política monetaria en junio de 2021, las tasas bancarias de los nuevos créditos subieron en mucho menor proporción que las de referencia.

Lo anterior gracias a la intensa competencia y la buena gestión de riesgos que tienen las instituciones de crédito, enfatizó. Por ejemplo, mencionó que entre junio del 2021 y diciembre del 2022, el banco central incrementó su tasa de referencia en 650 puntos base, mientras que la tasa de nuevos créditos que se aplica a las grandes empresas y pymes aumentaron 589 y 459 puntos base, respectivamente.

"Es decir que la competencia genera que no se traslade a la cadena final el costo total, aunque evidentemente el insumo se ha ido incrementando como se vio en las cifras de inflación en Estados Unidos", ponderó.

Llamó la atención para reconocer que no sólo se necesita de más financiamiento, también una mayor capacitación y difusión de los servicios financieros. "Muchas pymes se auto-descalifican antes de acercarse a un banco, tan sólo por elementos de desconocimiento", afirmó.