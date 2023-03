Banco del Bienestar deja de recibir remesas de EE.UU.

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 21 (EL UNIVERSAL). - El Banco del Bienestar informó que a partir del pasado 28 de febrero, dejó de recibir formalmente el envío de remesas provenientes de cualquier institución bancaria, remesadora o integradora, servicio que quedó oficialmente a cargo de Financiera para el Bienestar.

En un comunicado, Banco del Bienestar detalló que la Financiera para el Bienestar cuenta con una red de mil 700 sucursales en todo el territorio nacional y con más de 100 años de experiencia en la atención a las y los mexicanos que reciben recursos de sus familiares del extranjero.

"Luego de revisar los estatus del banco y con base en la Ley Federal de Austeridad Republicana, que en su artículo 13 expresamente señala que queda prohibida la duplicidad de funciones en las unidades que conforman la Administración Pública Federal (APF), el Banco del Bienestar tomó la decisión de salir del mercado de remesas", dijo.

No reciben remesas de ningún banco. Ante ello, el banco informó que no está recibiendo remesas de ningún banco, remesadora o integradora.

En tanto, es falso que Wells Fargo haya decidido dejar de operar su servicio a través de esta institución, ya que fue una decisión tomada por el propio Banco del Bienestar para evitar la duplicidad de funciones con la Financiera para el Bienestar.

"El banco social más grande de México precisa que no se trata de una decisión repentina, pues desde diciembre pasado el Banco del Bienestar se puso en contacto con las remesadoras para notificarles su salida del mercado de remesas, con el fin de que éstas pudieran tomar previsiones. El objetivo fue tener una salida gradual y ordenada que no afectará a los beneficiarios o clientes de remesas", explicó.