Bancos anuncian retrasos en transferencias por mantenimiento

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- Este viernes 24 de octubre, el servicio de Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) desarrollado y operado por el Banco de México recibirá mantenimiento a partir de las 5:45 de la tarde hasta aproximadamente las 8:00 de noche.

Durante el periodo de mantenimiento no será posible recibir ni enviar dinero a otras cuentas o de manera interbancaria. Aunque las aplicaciones de banco en línea seguirán funcionando y podrán realizar otras operaciones con normalidad.

Las apps de BBVA México, Banco Azteca, Banorte y Nu previnieron a los usuarios notificando el posible retraso y recomendaron anticipar operaciones importantes antes de dicho horario para evitar molestias.

SPEI regula la mayoría de instituciones bancarias, por lo que, todos los bancos en México sufrirán el retraso en transferencias electrónicas.

Algunos de los bancos más conocidos coordinados por SPEI, son:

BBVA

Banamex (Citibanamex)

Banorte

Banregio

BanCoppel

BanBajío

Banco Azteca

Caja Popular Mexicana

HSBC

Nu

Santander

Scotiabank