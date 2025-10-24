Bancos anuncian retrasos en transferencias por mantenimiento
El mantenimiento del SPEI impacta las operaciones de transferencias en los bancos de México
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- Este viernes 24 de octubre, el servicio de Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) desarrollado y operado por el Banco de México recibirá mantenimiento a partir de las 5:45 de la tarde hasta aproximadamente las 8:00 de noche.
Durante el periodo de mantenimiento no será posible recibir ni enviar dinero a otras cuentas o de manera interbancaria. Aunque las aplicaciones de banco en línea seguirán funcionando y podrán realizar otras operaciones con normalidad.
Las apps de BBVA México, Banco Azteca, Banorte y Nu previnieron a los usuarios notificando el posible retraso y recomendaron anticipar operaciones importantes antes de dicho horario para evitar molestias.
SPEI regula la mayoría de instituciones bancarias, por lo que, todos los bancos en México sufrirán el retraso en transferencias electrónicas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Algunos de los bancos más conocidos coordinados por SPEI, son:
BBVA
Banamex (Citibanamex)
Banorte
Banregio
BanCoppel
BanBajío
Banco Azteca
Caja Popular Mexicana
HSBC
Nu
Santander
Scotiabank
no te pierdas estas noticias
Bancos anuncian retrasos en transferencias por mantenimiento
El Universal
El mantenimiento del SPEI impacta las operaciones de transferencias en los bancos de México
Oportunidades de negocio con POS: cómo aprovechar el auge de los pagos digitales
Redacción
Descubre cómo capitalizar el ecosistema de pagos electrónicos con terminales bancarias. ¡Inicia tu emprendimiento!
Ethereum vs XRP en 2025
Redacción
Ethereum busca descentralización, XRP se enfoca en pagos transfronterizos. ¿Cómo se perfilan en el mercado cripto para 2025?