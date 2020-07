Bancos anunciarán reestructuras de créditos para apoyar a Pymes

Ante una perspectiva de recuperación más complicada para las micro, pequeñas y medianas empresas por el impacto de Covid-19, la banca comercial prepara un programa de reestructuras de crédito respaldado con apoyo de la banca de desarrollo, con el objetivo de diseñar medidas específicas que no afecten la operación de estas unidades productivas.

Según las Asociación de Bancos de México (ABM), la medida sería anunciada a mediados de agosto y sería distinta a los programas de diferimiento que las instituciones financieras ofrecieron a sus clientes en el inicio del confinamiento en México por la contingencia sanitaria.

"Estamos trabajando con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México para tener programas específicos de reestructuras. Estamos en mesas de trabajo desde hace dos semanas y probablemente hacia la primer quincena de agosto ya tendremos algo que comunicar, positivo, para cuando se acabe este plan de diferimiento se empiece a pensar en reestructuras también con apoyo de la banca de desarrollo a más largo plazo y como un apoyo definitivo que no haga un impacto durísimo en las economías de las mipymes en los próximos meses", dijo el presidente del comité de crédito a pymes de la ABM, Alejandro Diego Cecchi.

El directivo dijo que las mipymes enfrentan un entorno más complicado para retomar actividades, ante el golpe económico que ha afectado su plantilla laboral, nómina, entre otros aspectos.

Durante un foro sobre financiamiento a Pymes organizado por la Confederación Nacional de Cámaras de Industriales (Concamin), la ABM dijo que existen opciones de financiamiento para la recuperación e hizo un llamado a trabajar de manera conjunta para reactivar la actividad en el país.

"Hay que aprovechar todos los recursos que se tienen a la mano, de todas las fuentes, banca de desarrollo, iniciativa privada, banca comercial, para que pronto le demos la vuelta a lo que está pasando porque el panorama sí es muy delicado. A paso y medida que no podamos reactivar la economía de manera integral, porque tenemos estados que han ido de rojo a naranja y de naranja vuelta al rojo, esa intermitencia en la actividad económica detiene el consumo, la producción, la distribución y eso no ayuda a salir de esta situación de manera más acelerada"; dijo el presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera.

Por su parte, el director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Jorge Mendoza, explicó que al primer semestre del año 56% de los proyectos financiados por este banco de desarrollo están ubicados en el sureste del país.

"Desde Banobras financiamos a los estados y municipios que a su vez emplean a pequeñas y medianas empresas. En los últimos meses hemos tenido una actividad importante con Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo, Jalisco y Nuevo León, en proyectos de carreteras en Michoacán, atendemos la red compartida que llevará internet a las distintas regiones del país", dijo el directivo.

Al cierre de junio, Banobras ha colocado 81 mil 300 millones de pesos, con lo que el directivo explicó que se está impulsado la recuperación de la actividad productiva en el país.

Mendoza explicó que en caso de la SHF, 20% de la colocación de crédito también está dirigida al sur del país.

A mayo pasado, la SHF colocó 33 mil 721 millones de pesos, un incremento de 37% comparado con el mismo periodo del año pasado.