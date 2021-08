Bancos, cerca de finalizar contratos por outsourcing: ABM

Con datos correspondientes a los primeros días de agosto, los 51 bancos que operan en México han contratado de manera directa a 92 mil empleados que se encontraban bajo el esquema de outsourcing de un universo de 119 mil trabajadores, quedando pendiente unas 27 mil 600 plazas, en línea con los cambios en la regulación que están a unos días de entrar en vigor en el país, informó el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker.

En conferencia de prensa el representante de la banca que opera en el país detalló que actualmente el sector cuenta con 260 mil empleados, con lo cual, se encuentra a 33% de normalizar prácticamente a todos los trabajadores vía outsourcing, de acuerdo a las nuevas disposiciones de ley. "Todos los empleados del sector bancario ya estamos en cumplimiento con la nueva normatividad", dijo Becker.

Sobre el tema el director general de la ABM, Rodrigo Brand, dijo que aún faltan algunos bancos que, de acuerdo a sus propios procesos internos, definirán la forma en que aplican la nueva regulación del outsourcing. "Las políticas y ritmo de incorporación lo van definiendo cada una de las instituciones y dado que todavía existe un periodo que nos permite seguir trabajando, seguiremos viendo cómo va evolucionando esto, pero eso no significa que sean los números finales. Al final va a depender de la definición que cada organización tome de cara a sus colaboradores", explicó.

Ante la caída en el otorgamiento del crédito bancario que se mantiene en el país como consecuencia de la contingencia sanitaria, el presidente de la ABM explicó que históricamente, en periodos de crisis, la recuperación se presenta 9 meses después del mayor impacto, con lo que será a finales de año cuando, de no complicarse la situación sanitaria, el financiamiento de los bancos regrese en su totalidad a números positivos.

"La recuperación ya se dio y lleva algunos meses. De continuar esta tendencia, lo más probable que la mayoría de los diferentes circuitos de crédito para fin de año, en el último trimestre, estén prácticamente recuperando sus saldos prepandemia", destacó. El directivo resaltó la recuperación de empleo que se ha presentado en el país y el impulso que ha dado el avance en la vacunación contra Covid-19 en México. En ese sentido, Becker explicó que en todos los segmentos de crédito se observa ya un punto de inflexión después de los peores días de la crisis ocasionada por la contingencia sanitaria.

Así, al cierre junio, en cifras anuales, el crédito al sector privado muestra una caída de 6.1%; empresas, con una disminución de 13% y consumo con una caída de 1.7%, siendo el segmento de vivienda el único que muestra números positivos con un incremento de 9.4%. Sobre el alza en tasas de interés que ha comenzado el Banco de México ante la elevada inflación que prevalece en el país y su impacto en el costo del crédito a los clientes de los bancos, la ABM dijo que no necesariamente se reflejará al 100% en sus productos y serán los bancos a partir de la competencia por colocar más crédito que decidan en qué medida incrementan sus tasas de interés.