Bancos no están obligados a aceptar solicitudes de apoyo de usuarios: Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), dijo que los clientes de bancos que quieran apegarse a los programas de apoyo de los bancos para aplazar el pago de créditos que no se trata de medidas obligatorias para las instituciones financieras, con lo cual analizarán caso por caso.

"Las medidas de apoyo que los bancos podrán aplicar son de manera discrecional, esto es, no es obligatorio para los bancos aceptar todas las solicitudes que les hagan los usuarios", dijo.

El organismo recordó que para acceder a un apoyo de diferimiento de los pagos de un crédito, el cliente de los bancos debe comunicarse con la institución financiera con la que tiene contratado el crédito para conocer los requisitos que se deben cumplir, entre los que se encuentran, que la cuenta esté en cartera vigente al 28 de febrero de 2020; acreditar que el usuario se ha visto afectado directamente como resultado de la situación que vive el país por la epidemia causada por el virus Covid-19 y que el crédito tenga una vigencia de vida, es decir, que ya se lleven ciertas mensualidades pagadas, generalmente más de la mitad del plazo originalmente establecido, lo cual quedará a criterio de cada banco.

"En lo general, lo que harán los bancos es renovar o reestructurar los créditos con un plazo de gracia de 4 meses, con posibilidades de extenderlos por 2 meses más, siempre y cuando este proceso se realice dentro de los 120 días naturales siguientes al 28 de febrero de 2020; esto es a partir del saldo insoluto que se tenía en febrero", dijo la Condusef.

Así, dijo que los clientes que no hayan podido pagar la mensualidad de marzo, pero se encontraban al corriente antes, podrán aplicar las medidas de reestructuración del crédito.

"En casos particulares y a discreción de los bancos las reestructuras o renovaciones podrán incluir quitas, condonaciones, bonificaciones o descuentos sobre el saldo del crédito, que permitan menores pagos o mensualidades para los acreditados en fechas posteriores, como mecanismo para fortalecer la liquidez de estos últimos, aún y cuando seguramente el plazo del crédito será mayor", añadió la Condusef.

Así, la renovación de créditos no será reportada por los bancos como créditos vencidos ante el Buró de Crédito o Círculo de Crédito, con lo cual, no implicarán un deterioro o una mala nota en el historial crediticio de los acreditados, que los pudiera afectar posteriormente.

"La Condusef sugiere a los usuarios analizar si verdaderamente necesitan reestructurar el crédito, porque sus ingresos o flujo de dinero que venían recibiendo regularmente ha disminuido por efectos de la situación que el país atraviesa por la epidemia. También se recomienda que los usuarios cuiden más que nunca su capacidad de pago presente y futura, particularmente que sean escrupulosos en el uso de la tarjeta de crédito, la cual puede ser más útil si se presenta una eventualidad, es decir, tenerla como una reserva", dijo.

El organismo subrayó que en estos momentos es muy importante administrar lo mejor posible los ingresos disponibles para hacer frente a los gastos familiares indispensables y utilizar el crédito con cuidado.