Banqueros discrepan sobre perspectiva negativa de Moody's

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, discrepó sobre la perspectiva negativa que tiene la agencia Moody's sobre el negocio bancario en el país ante el entorno de menor crecimiento en México.

"No coincido con la perspectiva negativa de Moody´s. La perspectiva negativa de los bancos es curarse en salud, creo que no es por ahí", dijo el directivo durante el foro Inside Latam 2019 México, organizado por la calificadora.

En una mesa de análisis sobre las perspectivas de la banca en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, Niño de Rivera comentó que aunque sí hay una desaceleración de la economía, el sector bancario en México cuenta con buenos números tanto de capital y liquidez, además de una morosidad baja y con una cartera de crédito que se mantiene estable solamente con menor crecimiento en créditos personales y automotriz.

En ese sentido, dijo que si bien hay incertidumbre sobre las políticas del actual gobierno y en algunos temas hay contradicciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha hecho nada que no haya anunciado desde que era candidato presidencial.

"Hay más gente preocupada que ocupada", dijo.

En este sentido, explicó que hay factores donde se puede trabajar para fomentar el crecimiento económico, tal es el caso de los 50 mil millones de pesos que tiene la banca para prestar y que fueron comprometidos hace unos semanas ante el presidente López Obrador.

--Alerta por bigtech

Durante la ponencia, Niño de Rivera dijo que el principal riesgo para los bancos es la llegada al negocio de los gigantes financieros tecnológicos como Amazon, Facebook o Google, que cuentan con los recursos necesarios y la información de clientes para competir en el sector financiero; sin embargo en algunos casos estas empresas han sido muy inconscientes.

"Ahí está (Mark) Zuckerberg, compareciendo ante el Congreso de Estados Unidos para saber qué está haciendo con la información", dijo.

El banquero dijo que en el caso de las empresas financieras tecnológicas, mejor conocidas como fintech, lo mejor que puede pasarles es aliarse con los bancos.