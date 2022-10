Banxico considera reducción de inflación lenta

A-AA+

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel Hernández, estableció que si bien la inflación pudo haber tocado su máximo en agosto y que el descenso de los precios será lento, largo y difícil que tomará dos años, se podría hacer con un desacople de las decisiones de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

"En mi opinión, estamos en una mejor situación para lograr la convergencia nosotros, en este momento, que Estados Unidos y por eso creo que podemos empezar a hablar de un desacople de nuestras decisiones respecto a ese país", dijo.

Al participar en el Podcast Norte Económico, de Grupo Financiero Banorte, explicó que México inició antes el ciclo de ajustes de la tasa de referencia.

"Nosotros llevamos nuestra tasa a una postura restrictiva ya desde las últimas dos decisiones y el hecho de que debido a que nuestra tasa de objetivo es ligeramente más alta que en Estados Unidos, estamos incluso más cerca de nuestro objetivo que el propio Estados Unidos", expuso.

Respecto al comportamiento de la inflación, destacó que ya se empieza a ver con mayor claridad reducciones, de tal manera que "estamos anticipando" que todo 2023 sea un período de reducción en la inflación anual, pero que no llegaremos a nuestro objetivo sino hasta el 2024.

"Creo que de alguna manera anticipa un proceso de desinflación largo, lento y prolongado, incluso yo diría difícil, pero que creo que debemos estar confiados en que eso ocurrirá con una trayectoria que esperamos sea muy cercana a la que nosotros hemos planteado y que lograremos la convergencia inflacionaria en este horizonte que hemos establecido que creo que es muy razonable, no es optimista; estamos hablando de llegar ahí en alrededor de casi dos años", reconoció.

En opinión de Esquivel, el punto más alto de inflación parece ya haberse alcanzado en la segunda quincena de agosto, que fue de 8.77%.

"La primera quincena de septiembre fue 8.76% y la segunda quincena de septiembre fue 8.62%; entonces, evidentemente, como esperamos que siga estando elevada durante el resto del año, parecería entonces que el cuarto trimestre va a ser el punto más alto de inflación cuando se compara con el tercer trimestre. Pero el punto más alto sí parecería haberse alcanzado, insisto, ya en la segunda quincena de agosto", consideró.

Esquivel no dejó de reconocer que la inflación subyacente ha seguido subiendo, pero ponderó que también es cierto que en montos cada vez más pequeños y que cada vez más, la inflación mensual o quincenal, incluso su comportamiento histórico, se nota que es una trayectoria que sugiere que las presiones inflacionarias, "mes a mes o quincena a quincena, han empezado a ceder".