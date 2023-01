Banxico enfrenta turbulencias: Werner

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 9 (EL UNIVERSAL).- El Banco de México está navegando sobre aguas turbulentas, con un piloto y copiloto con poca experiencia en temas clave para la conducción de la política monetaria, afirmó el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Werner.

"México tiene un riesgo relativo importante por estar volando con un piloto y un copiloto con muy poca experiencia en asuntos financieros, monetarios y fiscales", acusó el director fundador del Instituto de las Américas de Georgetown.

Durante su participación en una mesa de análisis en el marco del seminario de Perspectivas Económicas 2023 organizado por el ITAM, enfatizó que es importante tener el personal capacitado para enfrentar los retos en materia de inflación.

Poca experiencia, riesgo grave

Al hablar sobre las fallas de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos que permitió antes de la pandemia, por muchos años una política monetaria laxa con tasas bajas, dijo que

es necesario hacer una reflexión para el caso de México.

"Cuando estamos navegando sobre aguas tranquilas, probablemente una junta de gobierno sin experiencia técnica, sin experiencia en manejo de política monetaria hace las cosas bien, son buenos profesionistas", expresó.

Pero en momentos de turbulencia, advirtió que es necesario combinar el análisis técnico del staff con juicios de valor de la junta de gobierno, basados en experiencia de décadas de estar viendo estos fenómenos en las colas de la distribución de los eventos económicos.

Ahí es en donde muy probable el deterioro en la calidad de la experiencia que tiene la junta de gobierno puede ser un riesgo grave, alertó.

Para el ex director del departamento de las Américas del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banxico tiene espacio para reducir la tasa de interés antes de que lo haga la Fed porque actuó antes.

No obstante, dijo que se necesita que Banxico comunique bien y explique las razones por las cuales está tomando esa decisión; mantener una política monetaria extremadamente conservadora podría compensar las deficiencias de comunicación y de análisis.

REVISIÓN DE LA META

Alejandro Werner pronosticó para este 2023 que la inflación global tendrá una caída importante debido en parte a la eliminación de los factores de oferta, y no por el endurecimiento de las condiciones monetarias, ya que eso se verá cuando se empiece a dar la laxitud de los mercados laborales, y aflojar las presiones en los mercados de servicios y de los factores.

Empero, advirtió que esta segunda "fase de desinflación" será mucho más complicada y políticamente mucho más costosa en términos de actividad económica.

Lo anterior, dará lugar a un debate sobre si los bancos centrales van a ser "tremendamente firmes" en decir que no se puede discutir la relevancia de un objetivo de inflación, que para el caso de Estados Unidos significaría que cambie a 3% en vez del 2% que tiene actualmente como meta, como han sugerido algunos especialistas.

Werner dijo que tan sólo esa discusión generaría la pérdida de credibilidad adicional que va a tener un costo en tasas de interés de largo plazo importantes, por lo que, en su opinión, resultaría contraproducente.

Consideró que eso se podría empezar a analizar cuando de vuelva a llegar al 2% (en EU); una vez que los bancos centrales muestren que ante ese choque inflacionario pueden ser lo suficientemente efectivos para regresar a su objetivo original, ahora sí pueden discutir si la meta debería ser del 2% o del 3%, en este caso para la Fed.