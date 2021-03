"Banxico hace su chamba, pero Hacienda no", dice profesor del CIDE

Generar confianza para quitar el cuello de botella en la inversión que se requiere para crecer y no fracasar en el combate a la pobreza, el Banco de México sí está haciendo lo que le corresponde a diferencia de la SHCP y la actual administración, afirmó el profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Fausto Hernández.

"El Banco central ha hecho su chamba , pero la inversión no parece responder a las expectativas de largo plazo que están muy dañadas; una economía basada solamente en un tratado de libre comercio no incrementará la inversión más allá de ciertas necesidades para satisfacer lo que eran en los niveles pre pandemia", advirtió.

Urgió a restablecer la confianza, porque al final del día, explicó, en materia económica, gobernar es manejar expectativas para generar confianza.

"Si me preguntan cuál es la función del Estado en este apéndice que es la inversión, es manejar expectativas para generar confianza, esa es la chamba de un secretario de Hacienda y de un presidente al final del día", señaló.

Al participar en la LXXI reunión trimestral del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos (CEMPE) de la UNAM "México: política económica, inversión y crecimiento", consideró que es ahí en donde está el gran problema.

Expuso que es posible que Banco de México está haciendo su "chamba en bajar las tasas", sin embargo, no hay una gran respuesta a la política monetaria, lo cual dice que la sensibilidad que está teniendo la inversión privada respecto a tasas, pues está siendo muy baja casi inelástica.

Refirió que la confianza empresarial tiene una tendencia a la baja que no es nueva. "No repunta, y por eso no se invierte fuera de la extranjera que está asociada al T-Mec, pero eso no responde mucho a expectativas, sino más bien a la cercanía con Estados Unidos, ponderó.

Hizo ver que la inversión nacional junto con la privada nunca ha estado en los niveles deseados de 25% del producto interno bruto (PIB); durante la crisis del "error de diciembre" fue de 15% respecto del tamaño de la economía y del 22% en la gran recesión del 2009; ahora en la pandemia se colocó en 17.9%.

"Estamos en un cuello de botella muy fuerte de inversión; preocupa que la inversión nacional no sólo ya no crece, sino que va decreciendo", matizó.

Advirtió que si no solucionamos los problemas estructurales de crecimiento, los esfuerzos que se realizan contra la pobreza, pueden verse minados.

Mencionó que la actual administración recibió el país con tres problemas: falta de crecimiento, pobreza y desigualdad.

"Creo que esta administración está canalizando sus esfuerzos a uno solo que es la pobreza, es loable, no critico; es cierto, es de los más urgentes no lo negamos creo que era necesario, lo aplaudo, pero debe entenderse que está concatenada con los demás elementos", estableció.