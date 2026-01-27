Banxico presenta su Plan Monetario 2026 y reafirma objetivo inflacionario

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- La conducción de la política monetaria por parte de la Junta de Gobierno, enfocada al cumplimiento de su mandato prioritario, ha fortalecido la credibilidad del Banco de México (Banxico), aseguró el banco central al dar a conocer su Programa Monetario 2026 en el cual ratificó su meta inflacionaria del 3%.

Aseguró que la credibilidad respalda las acciones que a lo largo del tiempo ha tomado, ya que es un factor adicional que apoyaría el descenso de la inflación y el buen comportamiento del proceso de formación de precios en general.

Por lo que la Junta de Gobierno ha sido explícita sobre su responsabilidad con este mandato, tanto en sus acciones como en su comunicación y seguirá firme en sus esfuerzos por consolidar un entorno de inflación baja y estable en beneficio de la población del país.

Enfatizó que existe evidencia de que el anclaje de las expectativas de inflación se ha mantenido durante la última década.

Lo anterior sugiere que existe credibilidad sobre el compromiso de la autoridad monetaria con el objetivo prioritario, manifestó.

Ponderó que en 2025 persistió un escenario altamente complejo, marcado principalmente por la incertidumbre asociada con tensiones comerciales y geopolíticas en el que las presiones sobre precios se moderaron y permitió seguir el proceso de desinflación a un ritmo más gradual.

De ahí que hacia delante ratificó su meta inflacionaria del 3% con el fin de preservar la credibilidad, la conducción de la política monetaria debe orientarse en todo momento hacia la consecución del objetivo prioritario, procurando evitar desviaciones.

Valorará ajustes adicionales a la tasa de referencia, determinará el ritmo y alcance del ciclo de acuerdo con el panorama inflacionario y la evaluación del balance de riesgos.

Anticipó que una mayor gradualidad en la conducción de la política monetaria respecto de lo observado en 2025 es congruente con robustecer el pronóstico de la inflación, permitiendo así un tránsito ordenado a lo largo del episodio de ajuste en precios relativos durante el año, a la vez que se continúa con el ciclo de política monetaria.

Entre los principales riesgos al alza para la inflación que se perciben a inicios de 2026, destacó la posibilidad de una depreciación de la moneda nacional o de que se observe persistencia de la inflación subyacente, especialmente del componente de servicios.

También, resaltó la posibilidad de que disrupciones por conflictos geopolíticos o políticas comerciales, mayores presiones de costos o afectaciones climáticas resulten en una inflación mayor a lo previsto.

En el sentido opuesto, el traspaso de algunas presiones de costos sobre la inflación podría ser inferior al anticipado, mientras que el impacto de la apreciación del tipo de cambio y de la debilidad en la actividad económica pudieran ser mayores a lo previsto.

Concluyó que el balance de riesgos respecto de la trayectoria esperada para la inflación en el horizonte de pronóstico se mantiene sesgado al alza, si bien este es menos pronunciado que el enfrentado entre 2021 y 2024.