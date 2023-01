Banxico puede funcionar sin un miembro: Jonathan Heath

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 3 (EL UNIVERSAL).- El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, afirmó que extrañarán a Gerardo Esquivel, quien concluyó su periodo en diciembre pasado, y que el banco central tomará nota de sus preocupaciones, con lo cual se confirmaría que Esquivel no será ratificado en el cargo.

Heath indicó que tomarán en cuenta, en especial, "no llegar a tener una postura monetaria excesivamente restrictiva y permitir que opere la postura restrictiva ya alcanzada".

A través de Twitter indicó que desde 2008 a la fecha (periodo con la política monetaria actual), se han tomado 131 decisiones de política monetaria, de los cuales 14 fueron con solo cuatro miembros presentes, sin que pasara a mayores.

Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó libre el cargo de subgobernador de Banxico, lugar que ocupó Gerardo Esquivel hasta el 31 de diciembre de 2022.

El mandatario federal no ha nombrado a ningún candidato para el puesto y tampoco propuso a Esquivel para un segundo periodo.

La semana pasada, en conferencia de prensa, el presidente López Obrador aseguró que todavía "había tiempo".

"Todavía no se decide lo del Banco de México, eso lo está viendo el secretario de Hacienda (Rogelio Ramírez de la O)".

---Banxico se queda sin un subgobernador

Previamente, en un hilo de Twitter, Heath indicó que el banco central ha funcionado bien sin un miembro y se han tomado decisiones pertinentes de política monetaria.

Declaró que operar con cinco miembros es lo más óptimo, sin embargo el Banxico puede funcionar muy bien con un miembro menos, pues "no es la primera vez que ha pasado".

Recordó que al terminar Jesús Marcos Yacamán sus dos periodos como miembro de la Junta el 31 de diciembre de 2006, "la Junta operó con solo cuatro miembros por seis meses, ya que Roberto del Cueto entró a la Junta el 4 de julio de 2007".

En otro ejemplo, dijo que cuando Everardo Elizondo terminó sus dos periodos como miembro de la Junta el 31 de diciembre de 2008, la Junta operó con solo cuatro miembros por casi cuatro meses, pues Manuel Sánchez entró a la Junta el 23 de abril de 2009.

También mencionó que al terminar los dos periodos de Guillermo Güémez como miembro de la Junta el 31 de diciembre de 2010, "la Junta operó con solo cuatro miembros por casi cuatro meses, ya que Manuel Ramos Francia entró a la Junta el 26 de abril de 2011".