Banxico ve cerca pico de inflación subyacente

Es probable que en noviembre la inflación subyacente haya tocado su pico, con lo cual Banco de México (Banxico) podría moderar las alzas a la tasa de referencia y desacoplarse de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Lo anterior se analizará considerando que ya se han 600 puntos base acumulados de incrementos en el costo del dinero desde junio pasado, con lo cual se estarían acercando a lo que sería la tasa terminal, anticiparon miembros de la Junta de Gobierno del instituto central.

Coincidieron en que no actúan en automático para seguirle los pasos al banco central estadounidense, pues es sólo un elemento que se toma en cuenta, ya que Banxico es autónomo.

Así lo expresaron durante la presentación del Informe Trimestral de la Inflación, en el cual el Banco de México mejoró sus expectativas para la economía mexicana, y por primera vez incluyó un pronóstico para 2024.

Para este año, Banxico estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 3% en un escenario central, desde el nivel anterior de 2.2%; en tanto, para 2023 subió la expectativa de 1.6% a 1.8%, y para 2024 se espera de 2.1%.

Sobre el comportamiento de la inflación subyacente, el subgobernador Jonathan Heath puntualizó que "aumentó fuertemente a 8.66%, pero yo vería en una forma temporal; en la segunda quincena de noviembre deberíamos ver una baja en la inflación subyacente".

Sin embargo, advirtió que "hay que tener mucho cuidado con la interpretación de este dato porque es un mes complicado, atípico, y habría que esperar a diciembre para ver si realmente la inflación subyacente toca su pico y empieza ya a bajar o no".

Heath lo consideró así porque explicó que es importante ponderar el elemento del periodo de ofertas conocido como el Buen Fin que se llevó a cabo en diferentes quincenas en noviembre del año pasado y de 2022.

Al respecto, el subdirector de análisis en Vector Casa de Bolsa, Luis Adrián Muñiz, dijo que el país está próximo a alcanzar el pico inflacionario subyacente.

De ahí que no le pareció sorpresivo que Heath haya declarado que está cerca a la tasa terminal, es decir, a la que está dispuesto a llegar Banxico para combatir la inflación.

Refirió que en una de las minutas ya se había abordado el tema de la tasa terminal.

"Me parece natural, porque ya pasamos el pico inflacionario, al menos en la parte de la inflación general, y muy probablemente estemos próximos a alcanzar el pico inflacionario subyacente", enfatizó.

Así, cuando ya se dan ambas condiciones, "parece natural comenzar a decir que nos estamos acercando al máximo de la tasa o la tasa terminal", mencionó.

Muñiz estimó que probablemente dicha tasa terminal se vea en el primer trimestre de 2023 y, si bien será una buena noticia, lo relevante sería ver cuál es el plan hacia adelante. Es decir, qué tanto nos afectará la Fed, la parte interna o qué tan duro o suave serán en Banxico, matizó.