BBVA ofrece guía para establecer límite de transferencia con MTU y prevenir fraudes

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- El Monto Transaccional de Usuario, mejor conocido como MTU, entrará en vigor en México a partir del 1 de octubre, una medida impulsada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que cambiará la forma en que se realizan transferencias electrónicas.

A través del MTU se busca prevenir fraudes y fortalecer la seguridad en las operaciones bancarias, haciendo que los usuarios establezcan un límite máximo en sus transacciones.

Este límite se puede configurar a través de las aplicaciones bancarias y le dará mayor control a los usuarios sobre las operaciones que se realizan en su banca electrónica. Sin embargo, para quienes no sigan los parámetros establecidos para configurar el MTU, puede representar un limitante al momento de disponer de su dinero.

Si no se define un límite antes del 30 de septiembre, el banco asignará automáticamente un tope de 12 mil 800 pesos por operación a partir del 1 de enero de 2026.

Para establecer tu límite de transferencias electrónicas en la app de BBVA, sigue estos pasos:

Abre la app de BBVA con tu usuario y contraseña

Accede al menú que aparece del lado superior derecho de la pantalla

Selecciona la opción de "Configuración"

Ingresa al apartado que dice "Límite de operaciones"

En la pantalla se verán tres apartados con cantidades que se pueden editar por operación, día o por mes

Una vez que coloques las cantidades establecidas, selecciona "Guardar"

Al finalizar la operación aparece un mensaje con la leyenda "Límite establecido con éxito"

Una vez que se haya realizado la configuración, para volver a los límites preestablecidos se debe acudir directamente a un cajero BBVA.