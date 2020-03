Bienestar pone en aislamiento a personal que fue a Convención Bancaria

El Banco del Bienestar informó que el equipo que asistió a Acapulco a la 83 Convención Bancaria la semana pasada no asistirá a las oficinas a laborar.

En un comunicado, dio a conocer lo anterior al explicar que se trata de una medida preventiva, pero no especificó si estarán en cuarentena.

"Por instrucción del director general, Rabindranath Salazar Solorio, el equipo que fue a la Convención Bancaria no asistirá a sus labores hasta nuevo aviso", se especifica en la comunicación.

Bansefi informó que por tal motivo sus labores las estarán realizando desde sus domicilios.

Debido a que a la Convención asistió el director general del banco se designó al subdirector, Juan Carlos Serra, como responsable de manera temporal.

Banasefi agradeció de antemano el apoyo, comprensión y solidaridad ante la medida tomada al respecto.