Bitcoin logra nuevo máximo; supera los 900 mil pesos por unidad

El precio del bitcoin se disparó este lunes y estableció un nuevo máximo histórico, luego de que la automotriz Tesla anunció una inversión de mil 500 millones de dólares en la compra de la criptomoneda.

El activo llegó a cotizar en 44 mil 932 dólares por unidad, lo que equivale a más de 900 mil pesos y significa un salto de 6 mil dólares o 120 mil pesos con relación al viernes pasado.

En los últimos 12 meses, la más popular de las criptodivisas ha multiplicado su precio por cinco y acumula una ganancia de 55% o 16 mil dólares tan sólo en lo que va del año, de acuerdo con cifras de Investing.

Las ganancias de este lunes llegan justo 10 días después de que el hombre más rico del mundo y presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, impulsó la divisa digital por añadir una etiqueta de "#bitcoin" en su cuenta de Twitter, donde cuenta con más de 46 millones de seguidores.

Las criptodivisas más pequeñas, como Ethereum y XRP, también mostraron ganancias este lunes. La primera subió más de 7% y la segunda 6.3%.

La semana pasada, el gerente General del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens, dijo que los bancos centrales que decidan emitir monedas digitales deberán hacerlo sin margen de error, para generar confianza y que puedan ser aceptadas como dinero fiduciario, así como facilitar el envío de remesas.

"El tema de la seguridad cibernética es fundamental y también la eficiencia técnica es extrema; no podemos permitirnos ningún grado de error. Si la gente confía en este sistema y se intercambiarán valores por esta vía, no hay de que ´se me cayó el sistema´ o que ´hay un error de 0.001´.

"No puede haber margen de error, por eso los sistemas tienen que ser simple y extremadamente eficientes", acotó el también exgobernador del Banco de México", advirtió.