Bitcoin unirá al mundo, afirma el CEO de Twitter

Las opiniones con respecto al futuro y valor de las monedas digitales están encontradas. Muchos consideran que se trata de una burbuja que solo beneficiará a quienes ya tienen dinero aprovechándose de pequeños inversores e, incluso, poniendo en riesgo la economía global. Otros, como el CEO de Twitter, Jack Dorsey, consideran que no solo son una buena oportunidad de inversión sino que ayudarán a que más personas tengan acceso a servicios financieros e, incluso, contribuirán a unir al mundo.

Dorsey lleva años apoyando el desarrollo y uso de las monedad digitales, específicamente del Bitcoin y en repetidas ocasiones ha señalado que tienen el poder de beneficiar al mundo. En esta ocasión, ha afirmado que ayudarán a unir al mundo. La razón de su declaración es que, el día de ayer, se bloqueó una enmienda al paquete de infraestructura del Senado de Estados Unidos que habría ampliado la participación del gobierno en las criptomonedas. Poco después de eso, Dorsey tuiteó que "#Bitcoin unirá a un país profundamente dividido. (Y eventualmente: mundo)".

Dorsey no especificó a qué país se estaba refiriendo pero, teniendo en cuenta que ha estado tuiteando mucho acerca de la enmienda, parece bastante probable que estuviera hablando de los Estados Unidos. Aunque no dio más detalles sobre su declaración. Valdría la pena que explicara por qué cree que el Bitcoin puede ser una solución a graves problemas mundiales, especialmente considerando que se trata de una criptomoneda valorada en más de 46 mil dólares por una sola unidad y cuya creación implica un alto costo de energía que pone en riesgo al medio ambiente.

Más allá de una explicación hay que recordar que Dorsey ha estado promocionando el Bitcoin desde hace algún tiempo. Como ejemplo de ello, mostró un reloj de Bitcoin mientras testificaba ante el Congreso de Estados Unidos, abriendo una nueva unidad de negocios de Bitcoin para Square llamada TBD, e incluso sugiriendo en 2018 que Bitcoin se convertirá en la "moneda única" del mundo dentro de 10 años.



La paz mundial

Para muchos puede ser exagerada la idea de que Bitcoin es la solución a diversos problemas, pero Dorsey está convencido de que esta moneda incluso podría ayudar a construir la paz mundial. Hace un par de semanas, durante su participación en un panel llamado "Bitcoin como herramienta para el empoderamiento económico", realizado en el marco del evento virtual llamado The B Word, el CEO de Twitter sugirió que el Bitcoin podría ayudar a abordar las desigualdades financieras y permitir que la humanidad se concentre en problemas más importantes.

"Mi esperanza es que cree la paz mundial o ayude a crearla. Tenemos todos estos monopolios fuera de balance y el individuo no tiene poder y la cantidad de costo y distracción que proviene de nuestro sistema monetario hoy en día es real y quita la atención de los problemas más grandes", dijo Dorsey. Añadió que todas esas distracciones con las que tenemos que lidiar a diario provocan que se quite la vista de los objetivos más importantes que afectan a cada persona en nuestro planeta y que ello está sucediendo cada vez más. En su opinión el Bitcoin tiene el potencial de ayudar a "arreglar ese nivel fundamental de manera que todo lo que esté por encima de él mejorará de una manera dramática" y, aunque se trata de un objetivo a largo plazo, "mi esperanza es definitivamente la paz", comentó.

Así, parece que el empresario seguirá siendo uno de los grandes entusiastas del Bitcoin que seguirá invirtiendo mucho dinero en esta moneda a pesar de los obstáculos que no han parado de crecer.