Bloqueo a ferrocarril de Michoacán provocó pérdidas por 4 mil mdp: Concamin

Los tres meses de bloqueos al ferrocarril de Michoacán causaron pérdidas acumuladas a los industriales por 4 mil millones de pesos, dijo la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Por esta razón se afecta la actividad productiva y la economía del país, lo que también impactó al erario público porque "por cada décima de punto porcentual que no crezca la economía, se pierden entre 18 y 20 mil millones de pesos de recaudación"

"Sabemos que si el país crece, crecemos todos y habrá mejores oportunidades de empleo para las y los mexicanos, es por eso, que desde esta cúpula empresarial hacemos un llamado a que no se repitan estas acciones que afectan la economía de México" expuso.

Por 90 días se mantuvo el cierre de las vías férreas que afectaron el abasto y distribución de materias primas y componentes que afectaron a la manufactura del país.

La Concamin afirmó que al levantarse el bloqueo se "permitirá a la industria normalizar operaciones de abasto y distribución que se vieron afectadas con esta problemática que daña al crecimiento de México y el desarrollo de su estado".

Tras agradecer la labor de los gobiernos federal y estatal, la Concamin dijo que si bien se debe permitir el ejercicio de la libertad de las personas, esto no puede dañar el patrimonio y las fuentes de trabajo.