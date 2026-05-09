BMV, con alza semanal

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este viernes un 0,23 %, pero logró apuntarse una ganancia semanal del 2,94 %, con la que rompió una racha de tres semanas negativas, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 69.855,58 unidades.

"El mercado de capitales cerró la semana con ganancias generalizadas a nivel global debido al optimismo sobre el fin de la guerra; en Estados Unidos los tres principales índices registraron avances semanales", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,46 % frente al dólar, al cotizar en 17,19 unidades por billete verde, frente a los 17,27 en la jornada anterior.

Mientras que Wall Street cerró en verde, con el tecnológico Nasdaq marcando un nuevo récord, después de que se conociera un informe de empleo del mes de abril en Estados Unidos mejor del esperado y mientras los inversores siguen pendientes de la evolución de la guerra en Irán tras los ataques recientes.

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Al término de la sesión, el Dow Jones sumó un 0,02 %, hasta los 49.609; el selectivo S&P 500 ganó un 0,84 %, hasta los 7.398 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzó un 1,71 %, hasta las 26.247 unidades.

En el cómputo semanal, el Dow Jones creció un 0,22 %, el selectivo avanzó un 2,33 % y el tecnológico un 4,51 %.

El barril de petróleo brent para entrega en julio subió este viernes un 1,23 %, hasta los 101,29 dólares, mientras los inversores equilibran el optimismo ante un inminente acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, con los recientes ataques cruzados entre ambos países en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este viernes un 0,6 %, hasta 95,42 dólares el barril.