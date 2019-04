Bodega, venta y distribución de Peñafiel, en suspenso

Si la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) encuentra arsénico en el agua mineral de Peñafiel, inmovilizará el producto que se encuentre listo para la venta o incluso en bodegas y centros de distribución, dijo el procurador Ricardo Sheffield.

Explicó que desde la semana pasada le requirieron de información a Peñafiel sobre los señalamientos que hizo Consumer Reports sobre que la bebida tiene más del máximo permitido de 10 partes por billón de arsénico, sin embargo aún no contesta la empresa y la fecha límite para hacerlo es este lunes 29 de abril.

"Peñafiel no nos ha respondido nuestros cuestionarios oficiales y tienen hasta el día de hoy para hacerlo y hasta este momento no hemos recibido respuesta formal", dentro de las preguntas está el que si el producto que se exporta es el mismo que se vende en el mercado mexicano.

Explicó que Keurig Dr Pepper, que es la propietaria de Peñafiel, reconoció el problema y suspendió su producción por unas semanas, lo que significa que "están reconociendo el problema", pero Sheffield comentó que será hasta el martes cuando sabrán con precisión de que nivel es el contenido de arsénico.

Aunque si no hay respuesta tendrá que ponerse a Peñafiel una multa de 400 mil pesos, y ello sin contar que el problema de fondo es el arsénico y que por ello podrían tener otra multa, además de que "si resulta que está alto el arsénico procederemos a inmovilizarlo en los centros de distribución".