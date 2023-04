CFE tendrá una participación del 65% en generación eléctrica: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó al final de su sexenio la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá una participación como mínimo de 65% del mercado en la generación de electricidad.

Ello gracias a la compra de 13 planta de generación eléctrica a la española Iberdrola más las nuevas plantas que se construyen en Baja California Sur y Yucatán.

"Nosotros íbamos a buscar tener más del 50% al fin del gobierno, pero lo íbamos a lograr a finales del sexenio, porque estamos construyendo plantas de ciclo combinado en Yucatán, una en Mérida y otra en Valladolid; ya compramos una planta de ciclo en Baja California Sur, porque teníamos problemas de abasto.

"A finales del sexenio CFE tendrá hasta 15% más, si con esta operación llegamos a 55% podemos llegar al 70, pero como va creciendo la demanda, como el país crece y mínimo la vamos a dejar con 65%".

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que por eso ayer habló de una nueva nacionalización, como la que en su momento realizó con la industria eléctrica el expresidente Adolfo López Mateos.

Recordó que CFE tenía una participación en toda la generación de electricidad de 39% e hizo el compromiso que terminando su gobierno CFE mantendrá el 54% mínimo.

"Decirle a los particulares que no vamos a expropiarles no van a dejar de participar, pero vamos a buscar que la empresa pública la que garantiza toda el consumo en todos los hogares, se va a quedar con 54% y ustedes el 46% del mercado, el equivalente de todo lo que consume Argentina".

Señaló que a sus adversarios los conservadores no les gustó esa operación y "los entiendo", porque tienen formas de pensar y de actuar distintas, y su gobierno quiere que se fortalezca CFE, que esta empresa pública, es una empresa del pueblo.