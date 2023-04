Remesas van cada vez más al ahorro

A-AA+

El flujo de dólares enviado desde Estados Unidos a familias en México comienza a presentar una mejor administración y no sólo se usa en gasto corriente, pues cada vez más va al ahorro y pago de créditos, incluso en zonas rurales y con bajo acceso a servicios financieros, dijo el director adjunto comercial de Caja Popular Mexicana, Alfonso García.

"Los socios que están recibiendo las remesas en México ya la están administrando con mayor conciencia. En las épocas iniciales, cuando arrancaban, iban por su dinero y se lo llevaban. No ahorraban nada, no pagaban su crédito, y simplemente no sabíamos el destino que tenían. Hoy nos damos cuenta de que quienes tienen tarjeta de crédito están más confiados de que lo pueden retirar en cualquier momento", explicó.

Caja Popular es un jugador en la dispersión de remesas en México, con sucursales en 28 estados y operación en zonas de alta marginación.

Ante la salida de Banco del Bienestar de la dispersión de remesas, la presencia de otros competidores en zonas rurales mantiene la entrega de estos recursos, aunado a mayor educación financiera y opciones para que los beneficiarios aprovechen mejor el envío de dólares de sus familias.

Caja Popular atiende al mes a 50 mil socios en sucursales, con un pago promedio de 600 millones de pesos en remesas. Al cierre de 2022, dispersó 589 mil 772 pagos de remesas en el país, que equivalen a 6 mil 674 millones 290 mil 953 pesos, y los flujos siguen al alza.

"Antes de la pandemia, el promedio de la remesa era de 6 mil pesos. Ahora son 11 mil pesos lo que reciben los socios en promedio. El crecimiento ha sido importante", dijo.

Según Caja Popular, en México, uno de los principales desafíos ha sido promover la inclusión financiera para reducir la pobreza.

Caja Popular Mexicana es una sociedad cooperativa con 87 sucursales en zonas rurales y semiurbanas, de un total de 484 en el país.

En México existen 2 mil 174 sucursales de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP), y Caja Popular Mexicana tiene 22% de participación.