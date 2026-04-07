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Valores

Bolsa Mexicana retrocede 1.03%

En el mercado de capitales se observó un desempeño mixto

Por EFE

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
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Bolsa Mexicana retrocede 1.03%

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este lunes un 1.03%, lo que empujó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a ubicarse en 68,986.63 unidades, en una jornada en la que los mercados de Estados Unidos cerraron en positivo.

"En el mercado de capitales se observó un desempeño mixto. En Europa, los mercados permanecieron cerrados por el lunes de Pascua y reabren el martes, mientras que en Estados Unidos los principales índices avanzaron", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, el IPC registró una pérdida de 1.03%, luego de la ganancia del 1.59% del pasado 1 de abril.  En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.33% frente al dólar, al cotizar en 17.77 unidades por billete verde, frente a los 17.83 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

Por su parte, Wall Street cerró en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0.36% pendiente de las últimas horas del ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, de lo contrario desataría "el infierno" en el país.

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 165 puntos, hasta los 46,669; el selectivo S&P 500 ganaba un 0.44%, hasta los 6,611 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzó un 0.54%, hasta las 21,996 unidades.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró solo un 0.78% más alto, en 112.41 dólares el barril, tras haber superado los 114 dólares mientras Trump comparecía.

Mientras el oro, activo refugio, subía un 0.03%, hasta los 4,681 dólares la onza; y la plata ganaba un 0.22%, 73.08 dólares la onza.

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