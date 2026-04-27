Bolsa mexicana sufre caída de 1.79 %

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este lunes una fuerte caída del 1,79 %, porcentaje que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a bajar a las 67.992,36 unidades, en una jornada de resultados mixtos a nivel global.

Mercado mexicano abre a la baja tras dos semanas negativas

Tras ligar dos cierres semanales negativos, el mercado mexicano abrió la última de abril a la baja.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos ante la cautela del mercado sobre noticias relacionadas a la guerra", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La experta apuntó que en México, el IPC "cerró la sesión con una pérdida del 1,79 % para registrar caídas en dos de las últimas tres sesiones y cerrando en su menor nivel desde el pasado 30 de marzo" cuando se apuntó 67.087,64 unidades.

Pérdidas destacadas en grupos aeroportuarios y emisoras clave

Al interior del mercado, añadió Siller, destacaron las pérdidas en la sesión de los grupos aeroportuario del Pacífico (-5,27 %), del Centro (-4,78 %), del Sureste (-3,26 %) y de emisoras como Televisa (-4,11 %) y Grupo Carso (-3,4 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, apuntó que el "el IPC terminó la jornada a la baja", y con este movimiento el rendimiento en abril se colocó en -0,9 % y en lo que va del año se sitúa en +5,73 %.

"A nivel empresarial, 31 de las 35 emisoras terminaron en terreno negativo y solo cuatro en positivo", añadió Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,05 % frente al dólar, al cotizar en 17,38 unidades por billete verde, frente a los 17,39 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 184,8 millones de títulos por un importe de 14.427 millones de pesos (unos 830 millones de dólares).

De las 656 empresas que cotizaron en la sesión, 281 cerraron con sus precios al alza, 344 registraron pérdidas y 31 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el 3,96 %; de la firma de servicios médicos Médica Sur (MÉDICA B), con el 3,94 %, y de la empresa de suministro y transporte de gas natural Esentia (ESENTIA II), con el 3,02 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP B), con el -5,27 %; de la transportadora marítima Grupo TMM (TMM A), con el -5,07 %, y del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA B), con el -4,78 %.