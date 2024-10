Buscará Sheinbaum consenso con empresarios para jornada laboral de 40 horas

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves que se buscará llegar a un consenso con los empresarios para reducir paulatinamente la jornada laboral de 40 horas a la semana.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal destacó que hay un importante número de trabajadores que ya tiene las 40 horas y hay otro que les está pidiendo y "no podemos decires no existe".

"¿Qué proponemos? Que sea por consenso por eso yo puse que sea de manera gradual, entonces que nos sentemos con empresarios, con empresarias, con la representación de los trabajadores.

"El tema de las 40 horas, que no sentemos en una mesa para que esta demanda de algunos trabajadores y trabajadoras sea tomado en cuenta y que podemos llegar a un acuerdo con los empleadores, empleadoras para que sea una realidad en un proceso paulatino", dijo.