Buscamos un acuerdo y hubo "prepotencia", responde AMLO a Vulcan

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que declaratoria de Área Natural Protegida de los terrenos de la empresa estadunidense Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials, en Tulum, Quintana Roo, sea una expropiación.

"No hay expropiación. Es una declaratoria de área natural protegida porque ni modo que no vamos a proteger nuestros recursos naturales".

En conferencia de prensa, el jefe de Ejecutivo dijo que heredará ese litigio con la empresa estadounidense que destruyó el medio ambiente en Quintana Roo.

"Sí (heredará el litigio), como otros cuando se trata de defender nuestro territorio. Ni modo que vamos a permitir que destruyan nuestro territorio".

El mandatario dijo que en el diferendo "nos asiste toda la razón, se puede ir a cualquier tribunal y (no se daría la razón a México) sólo que no haya justicia y que ya impere la hipocresía".

"Porque hablan de la defensa del medio ambiente, de evitar el cambio climático, y miren lo que hacen".

El presidente insistió que su administración no puede permitir que se destruya el territorio nacional y recordó que se intentó llegar a un acuerdo con la empresa para comprarles los terrenos, pero no se llegó a un acuerdo.

"Le ofrecimos que se les compraba su parte, se hizo un avalúo, y siempre la prepotencia, no entendiendo de que México es un país independiente, soberano. Imagínense que se llevan grava del paraíso, es de las zonas más bellas de México y del mundo, el mar Caribe, y que se utilice de banco de material", señaló.