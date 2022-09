Buzón tributario es constitucional, afirma el SAT

A-AA+

El uso del Buzón Tributario por parte de autoridades fiscales para comunicarse con los contribuyentes, es un medio declarado como constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde 2016, señaló el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por lo tanto, el uso de dicho buzón para notificaciones es constitucional, afirmó el órgano recaudador de impuestos.

En un comunicado aseguró que actualmente no existe ninguna resolución firme en la que se determine algún incumplimiento por parte de autoridades del SAT.

Refirió que recientemente se difundió que servidoras públicas del SAT, desatendieron un mandamiento judicial que ordenaba no utilizar el Buzón Tributario como medio de notificación hacia un contribuyente.

La orden derivó de una suspensión en un juicio de amparo que data del año 2014, mismo que le fue negado al contribuyente en el año 2016, recordó.

Dentro de ese contexto, mencionó que a la fecha, siguen su curso diferentes medios de defensa tanto del particular, como del SAT, como es el caso de un Recurso de Queja que la autoridad fiscal presentó el 22 de junio de 2022, el cual está pendiente de resolución.

Así, advirtió que el SAT, en ejercicio de sus atribuciones, agotará las vías previstas para defender la legalidad de sus resoluciones y será respetuoso de las determinaciones judiciales.