Cae venta de artículos de lujo

Joyas, ropa y zapatos de marca, y relojes, entre otros artículos de lujo, así como electrónicos y automóviles, se vendieron menos porque la población se concentró en comprar productos esenciales, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos.

De acuerdo con información del comercio nacional, se registra una caída en la venta de artículos suntuosos; sin embargo, se mantiene la demanda por productos esenciales, como alimentos y mercancía relacionada con la higiene y limpieza.

En general, los comercios del país cerrarán con una caída de ventas de 20% en 2020, aunque el sector terciario espera que continúe la reactivación económica, aun con las restricciones sanitarias necesarias.

Se espera que "empiece una ruta de recuperación que sabemos que va a ser lenta", pero que permitirá lograr revertir los impactos en los próximos dos años, porque en este ejercicio "el consumo ha sido bajo".

En entrevista con EL UNIVERSAL, comentó que la caída en la venta de ropa, zapatos, productos de lujo y artículos no esenciales también se vio afectada por las restricciones que aplican estados y municipios sobre tiendas que ofrecen este tipo de bienes.

Al igual que lo reportan asociaciones de pequeños comerciantes, el líder de la Concanaco afirmó que las mayores ventas se concentran en lo relacionado con la alimentación, porque la gente destina su dinero a subsistir.

Mientras que los productos superfluos o de lujo ya no son una necesidad para la población, sobre todo porque hay muchas personas que perdieron su empleo o redujeron sus ingresos, lo que mermó el consumo de ese tipo de artículos.

Más de un millón sin trabajo

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, de marzo a julio se perdieron un millón 117 mil trabajos formales, sobre todo en el sector servicios, industrias de la construcción, extractiva, de la transformación, comercio, transporte y comunicaciones.

Expuso: "En este momento, en lo que queda de la pandemia y de la postpandemia hay una baja generalizada de ventas de todos los productos y los que no son esenciales van a seguir la baja con o sin etiquetado, hay disminución en consumo por pérdida en el poder adquisitivo o del empleo".

Para López Campos es evidente que la "pandemia no ha terminado, pero tampoco va a terminar en poco tiempo, de manera que tenemos que extremar precauciones y cuidar los protocolos sanitarios, hay que vivir con el coronavirus, evitando contagios".

Pero es momento de mantener la reactivación económica para que se genere actividad productiva y se recuperen los empleos en el país, dijo.