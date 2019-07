Caen 20% transferencias y subsidios de gobierno

Los subsidios y transferencias, y aportaciones, así como otras ayudas que proporciona el gobierno federal, presentaron una reducción mayor a 20% en los primeros cuatro meses del año.

Desde 2017 no se tenía una baja en dicho rubro, pero en aquel año incluso fue de 5.1%, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De enero a abril de este 2019, se destinaron a subsidios y transferencias 203 mil 341.7 millones de pesos, 20% menos respecto a lo que se gastó para esos fines en igual periodo de 2018.

En los últimos cuatro años, el monto promedio que se gastaba en subsidios y transferencias era de más de 400 mil millones de pesos, muestran cifras oficiales. En ayudas y otros gastos el monto cayó 42.3%, con 9 mil 509 millones de pesos, cuando entre enero y abril del año previo fue de 15 mil 819 millones.

Hace dos años, en ayudas y otros gastos, el desembolso fue 25.1%menor, pero se destinaban recursos por más de 10 mil millones de pesos. Los subsidios, transferencias y otras ayudas registraron el recorte más fuerte que se ha ejercido hasta abril de 2019.

El gasto neto y el programable reportan una reducción de 6% respectivamente, en tanto que el de operación para la administración pública federal cayó 3% y en servicios personales 2.7%. Desde que inició el año, el gobierno ha retrasado el pago de transferencias que venía haciendo en gasto social, sobre todo en programas para la tercera edad, ayudas a madres solteras y discapacitados, entre otros.

Facultad. Se desconoce si los recursos fueron recortes o redireccionados a otros sectores, ya que en el informe de finanzas públicas de Hacienda no da detalles. En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) se establece que las entidades requerirán autorización de la Secretaría de Hacienda para adecuaciones presupuestarias externas cuando reciban subsidios y transferencias.

También cuando se hagan traspasos de recursos de gasto de inversión y obra pública a gasto corriente; cuando las modificaciones a subsidios que otorguen con cargo a recursos presupuestarios y a los calendarios de presupuesto no compensados.

Dicha ley indica que el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, autorizará la ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los gastos de las dependencias y, en su caso de las entidades, se aprueben en el presupuesto.

Hacienda tiene la facultad legal de reducir, suspender o terminar la ministración de subsidios y transferencias cuando las dependencias y entidades no cumplan lo establecido en la LFPRH, detalle que dará a conocer a la Cámara de Diputados y tomando en cuenta la opinión de la misma en el destino de los recursos correspondientes.