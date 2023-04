Encuesta revela por qué a los mexicanos les cuesta ahorrar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- La falta de planeación y recursos insuficientes, se encuentran entre los motivos por los cuales los mexicanos tienen complicaciones para ahorrar, dijo Nu México.

La Sociedad Financiera Popular (Sofipo) realizó una encuesta entre mil 500 personas entre 18 y 45 años, donde cuatro de cada diez explicaron que de ellas respondieron que entre los motivos por los que no ahorran están el que surgen gastos no presupuestados y no les alcanza el dinero al fin de mes, mientras que un 14% indicó no saber cómo organizar el dinero y un 12% indicó que, como consecuencia de ello, no tienen control sobre el mismo.

El ahorro se mantiene como uno de los principales retos para la población mexicana. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Educación Financiera (ENIF) 2021, 40% de los adultos en el país no ahorran, situación que se agravó a partir del impacto económico provocado por la pandemia de Covid-19. En tanto, la población que sí tiene un "un guardadito" poco más de 50% lo resguarda en canales informales, como las tandas.

Nu México busca aumentar ahorro de usuarios

Ante dicho escenario, Nu México busca que sus usuarios aumenten su ahorro, ya que ofrece a partir del 17 de abril a sus clientes con cuenta un espacio denominado "Cajitas", en el cual ofrecerá rendimientos de 9% anual.

De igual forma, a partir del 20 de abril, los clientes de Cuenta Nu México podrán retirar dinero en efectivo en cualquiera de las cajas de la red de supermercados adscrita a Mastercard, como Walmart, Soriana y La Comer, entre otros.

Por este retiro de efectivo Nu no cobrará ningún tipo de comisión ni tarifa, sin embargo, está sujeto a mínimos de compra asignados por cada supermercado y tendrá un límite de retiro de 2 mil pesos diarios.

"Entendimos que alrededor de 40% de nuestros clientes retira efectivo diariamente para cubrir necesidades del día a día, como por ejemplo hacer uso del transporte público", dijo Nu México.

Nu México recientemente cumplió cuatro años de operaciones en el país y cuenta con más de 3.2 millones de usuarios con tarjeta de crédito y recientemente ha comenzado a abrir cuenta de débito, con lo que busca seguir compitiendo entre los principales bancos que operan en el país.