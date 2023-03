Caen acciones de Tesla ante decepción de inversionistas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- El precio de las acciones de Tesla retrocedió en el mercado este jueves, luego de que el último plan maestro del fabricante de autos eléctricos revelara pocos detalles sobre los nuevos modelos que impulsaría su próxima etapa de expansión.

La cotización de la firma automotriz se ubica en los 188.91 dólares, lo que significa una contracción de 6.84 % respecto al cierre del miércoles, con lo que estaría ligando tres sesiones a la baja, con lo que acumularía una pérdida de 9.0 %, para colocarse en su nivel más bajo desde el 2 de febrero pasado.

Tesla (anteriormente, Tesla Motors, Inc.) es una empresa estadounidense con sede en Austin, Texas, y liderada por Elon Musk, que diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos, componentes para la propulsión de vehículos eléctricos, techos solares, instalaciones solares fotovoltaicas y baterías domésticas.

---Sin detalles sobre el esperado vehículo "económico"

Los inversionistas no perdonaron a Elon Musk ni a los directivos de Tesla que ayer, en el Día del Inversionista de Tesla 2023, no hayan brindado más detalles sobre la próxima generación de autos eléctricos, ni la falta del anuncio sobre un tan esperado vehículo "económico", que todavía puede tardar algunos años.

Los puntos básicos del plan maestro sobre el camino que seguirá la compañía fueron puestos sobre la mesa durante el evento realizado desde su Gigafactory en Texas, con la confirmación de su objetivo de alcanzar un nivel de producción de 20 millones de vehículos eléctricos anualmente para 2030.

Una de las claves para aumentar su capacidad de producción se encontrará en la primera megaplanta de Tesla en América Latina, que se construirá en Nuevo León, al norte de México.