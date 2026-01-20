Caída en Wall Street por amenaza de aranceles de Trump en Europa

NUEVA YORK (AP) — Los precios de las acciones cayeron el martes en Wall Street después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer nuevos aranceles a ocho países europeos mientras las tensiones aumentan por sus intentos de controlar Groenlandia.

Las pérdidas fueron generalizadas, pues casi todos los sectores perdieron terreno. Los principales índices en Estados Unidos extendieron las pérdidas de la semana pasada en lo que ha sido un comienzo inestable del año.

El S&P 500 cayó 143,15 puntos, o 2,1%, para cerrar en 6.796,86. Es la caída más pronunciada para el índice desde octubre.

El promedio industrial Dow Jones cayó 870,74 puntos, o 1,8%, hasta 48.488,59. El compuesto Nasdaq retrocedió 561,07 puntos, o 2,4%, a 22.954,32.

Las acciones tecnológicas fueron las que más pesaron en el mercado. Nvidia, una de las empresas más valiosas del mundo, se desplomó 4,4%. Apple cayó 3,5%.

Los minoristas, bancos y empresas industriales también cayeron bruscamente. Lowe´s perdió 3,3%, JPMorgan Chase cayó 3,1% y Caterpillar retrocedió 2,5%.

La política comercial de Trump ha sacudido los mercados desde el inicio de su segundo mandato. Las acciones se han vendido ante la amenaza de aranceles elevados, luego se recuperan cuando Trump retrasa o cancela un arancel, o negocia una tasa más baja.

Trump dijo el sábado que impondría un arancel del 10% a partir de febrero sobre bienes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia.

Los precios del oro subieron 3,7% y los precios de la plata se dispararon 6,9%. Estos activos a menudo se consideran refugios seguros en tiempos de agitación geopolítica.

Las tensiones comerciales aparentemente tumbaron un reciente repunte en el bitcoin. La criptomoneda subió por encima de 96.000 dólares a finales de la semana pasada, pero ha caído de nuevo a alrededor de 89.700 dólares.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió de 4,23% el viernes a 4,29% el martes. El rendimiento del bono a 2 años se mantuvo estable en 3,60% desde el viernes por la tarde.

Las empresas que se centran en productos básicos de consumo se mantuvieron mejor que la mayoría del mercado. Colgate-Palmolive subió 1,1% y Campbell´s ganó 1,5%.

El precio del crudo estadounidense subió 1,5% para cotizarse en 60,34 dólares por barril. El precio del crudo Brent, el estándar internacional, subió 1,5% a 64,92 dólares.

Trump vinculó su postura agresiva sobre Groenlandia con la decisión del año pasado de no otorgarle el Premio Nobel de la Paz, y le dijo al primer ministro de Noruega que ya no sentía "una obligación de pensar puramente en la paz", según un mensaje de texto publicado el lunes.

El mensaje de Trump a Jonas Gahr Støre pareció intensificar un enfrentamiento entre Washington y sus aliados más cercanos sobre sus amenazas de tomar el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.

Las amenazas de Trump han provocado indignación y una oleada de actividad diplomática en toda Europa, mientras los líderes consideran posibles contramedidas, incluidos aranceles de represalia y usar por primera vez el instrumento anticoerción de la Unión Europea.

El conflicto comercial y político con Europa se caldea justo cuando los líderes mundiales se reúnen en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, esta semana. El analista de Wedbush Securities, Dan Ives, dijo que la nueva amenaza de aranceles "es claramente una sombra sobre la conferencia", pero que probablemente se calmará con el tiempo.

"Nuestra opinión es que, al igual que el año pasado, el ruido será peor que la mordida en este tema", escribió Ives en una nota a los clientes.

Los aranceles amenazan con aumentar la inflación, aunque hasta ahora los aumentos han sido menores de lo que muchos expertos temían. Aun así, la amenaza de que los aranceles reaviven una inflación ya alta podría complicar aún más el trabajo de la Reserva Federal.

El banco central recortó su tasa de interés de referencia tres veces a finales de 2025 para ayudar a fortalecer la economía a medida que el mercado laboral se debilitaba. La Fed ha adoptado una visión más cautelosa debido al riesgo de un aumento de la inflación, que sigue por encima de su objetivo del 2%.

Las tasas de interés más bajas en los préstamos pueden ayudar a impulsar la actividad económica, pero también podrían alimentar la inflación, lo que podría contrarrestar cualquier beneficio de las tasas de interés más bajas.

La Fed, y Wall Street, recibirán otra actualización sobre la inflación el jueves, cuando el gobierno publique el índice de precios de gastos de consumo personal, o PCE. Es la medida preferida de la Fed para la inflación.

La Fed se reunirá la próxima semana para su reunión de políticas sobre tasas de interés, y Wall Street apuesta a que el banco central mantendrá estable su tasa de interés de referencia.

Wall Street también está en medio de la última ronda de ganancias corporativas, lo que podría ayudar a proporcionar más información sobre cómo las empresas están manejando la incertidumbre de los aranceles, la geopolítica y los consumidores cautelosos.

El conglomerado 3M cayó 7% después de reportar resultados mixtos para su trimestre más reciente. Empresas de una amplia gama de industrias informarán sus resultados esta semana, incluidas Johnson & Johnson, Halliburton e Intel.