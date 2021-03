Caintra de NL prevé un "tsunami" de amparos contra reforma eléctrica

La Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) de Nuevo León anticipó "un tsunami" de miles de amparos por parte de empresas generadoras y consumidoras del país, si la Ley de la Industria Eléctrica es aprobada por el Senado en los términos que ya la avaló la Cámara de Diputados.

Adrián Sada Cueva, presidente de la Caintra, afirmó que al sector industrial de Nuevo León le sorprende mucho que ni el gobierno ni los legisladores hayan escuchado su voz, después de los apagones que sufrió la entidad y otros estados del país, por la escasez de gas natural para generar electricidad ante la ola gélida que se registró en Texas, situación que ocasionó pérdidas estimadas en 17 mil 800 millones de pesos al sector manufacturero de la entidad.

En rueda de prensa, después de una junta de consejo, Sada expuso que al empresariado de Nuevo León le preocupan mucho los cortes de energía eléctrica y en el suministro de gas natural, que evidenciaron la gran necesidad de ajustar la iniciativa de reforma del sector eléctrico presentada por el presidente, así como las estrategias del sector energético.

También agregó que la iniciativa sobre el sector eléctrico debe contemplar puntos que favorezcan el contar con un sistema más robusto y competitivo, así como ampliar la exploración de gas natural.

Además, señaló que la situación que se presentó por la tormenta invernal en Texas enseñó que deberíamos almacenar gas, para mantener una reserva de combustible, a diferencia de otros países que tienen una protección ante ese tipo de circunstancias.

Asimismo, la crisis que se presentó hizo ver la necesidad de hacer más inversiones en transmisión del fluido eléctrico, ya que si bien había energía en el centro y sur del país, por limitaciones en la capacidad de transmisión no se pudo apoyar de manera oportuna y suficiente al norte, provocando que las empresas de Nuevo León tuvieran que parar sus operaciones durante horas o días.

Sada Cueva señaló que es necesario ampliar la capacidad de generación diversificando las fuentes y priorizando inversiones que produzcan energía de más bajo costo, que son también las más limpias.

Por lo anterior, declaró, "nos extraña muchísimo que después de este episodio no hayamos sido escuchados hasta el momento para corregir la iniciativa de reforma que actualmente está en el Senado", sostuvo y afirmó, "va en contrasentido de lo que podría ayudar a México".

El presidente de Caintra agregó que el fortalecimiento del sector eléctrico nacional requiere del sector privado, "no vemos que sólo el gobierno con sus inversiones pueda generar una estrategia para elevar la competitividad de las empresas y nos extraña que no se escuche a inversionistas dispuestos a traer mucho capital para tener de nuevo un sistema energético mucho más competitivo".

Por ello, advirtió que si la reforma promovida por el Presidente es aprobada por el Senado en los términos que se mantiene, "tendremos un tsumani de amparos porque se violentarían muchos derechos, y no sólo de los generadores, sino también de industrias grandes, medianas y pequeñas que son consumidoras".

Especificó hay empresas que tenían coparticipación con las generadoras y esto les permitía comprar directamente a precios más competitivos, porque en México los precios de la energía son mucho más altos que en Estados Unidos.

Con la reforma, dijo, también se afecta la competitividad de las pymes, ya que si hoy se da prioridad en el despacho a las energías de más bajo costo y al final van las que son más caras, las estimaciones de Caintra van en el sentido de que tendrían que aumentar las tarifas o el monto de los subsidios.

Otra objeción de Caintra a la reforma es que se afectaría el medio ambiente al priorizar las fuentes no renovables. "Se da prioridad a CFE de manera ventajosa, afectando a inversionistas extranjeros e incluso mexicanos que entraron a producir con reglas del juego que les permitían despachar primeros su energía y ahora no se les da prioridad a las fuentes más limpias y competitivas", declaró el empresario.

Al ser afectados consumidores y generadores, señaló, "esperamos ver una enorme cantidad de amparos", dado que ya se han ganado recursos en el caso de proyectos de energías renovables que habían sido frenados.

Al respecto, Guillermo Dillon, director de Caintra, dijo que están sorprendidos de que cientos de empresarios están interesados en participar en las sesiones de asesoría jurídica por parte de expertos internos y despachos de profesionales externos sobre las bases y fundamentes para ampararse. Comentó que la reforma no afectaría solo a las empresas generadoras que defenderán "derechos adquiridos", o a los consumidores que pagarían una energía más cara, sino también a la actividad económica en general.

En opinión de Dillon, el gobierno de México no ha dimensionado la magnitud de las afectaciones que la reforma eléctrica tendría para la planta productiva nacional, los inversionistas extranjeros, y las repercusiones que tendría sobre los acuerdos del T-MEC, pues, en su opinión, si en este momento no hay cuestionamientos o acciones en contra, es porque todavía no es aprobada, pero si esto pasa "se verá rebasado por las repercusiones que tendrá para el país".