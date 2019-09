Calculan 3.6 mmdp con impuesto a plataformas digitales

El cobro de impuestos a plataformas digitales como Netflix, Amazon Prime, Apple, Youtube y Spotify, empresas trasnacionales que operan en México y no pagan Impuesto al Valor Agregado (IVA), alcanzaría una cifra cercana a tres mil 600 millones de pesos.

El senador Ricardo Monreal Ávila, de Morena, planteó lo anterior al presentar ante el Pleno del Senado una iniciativa que reforma las leyes del IVA y la Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para establecer los mecanismos necesarios para que empresas extranjeras de servicios digitales audiovisuales paguen impuestos en el país.

Agregó que esta propuesta, además de atender la equidad tributaria entre prestadores de servicios nacionales y extranjeros, busca que los contenidos de las plataformas digitales tengan, al menos, 30 por ciento de producción nacional.

El coordinador de la fracción de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que con ello no sólo se permitirá fomentar la identidad nacional y el estímulo de valores artísticos y expresiones de la cultura local, sino también fortalecer y apoyar la producción mexicana audiovisual.

Expuso que las plataformas digitales como Netflix, Amazon Prime, Apple, Youtube y Spotify son trasnacionales, "y ninguna de ellas paga impuestos en México a pesar de que obtienen ganancias cuantiosas en el país".

Monreal explicó que no pagan impuestos porque la ley fiscal no lo contempla, por eso es que durante todos estos años no han tributado ni contribuido con el fisco en México.

Consideró que se trata de una necesidad, no sólo económica sino social, legislar frente al vacío que contiene la ley en la materia. Refirió que varios países en el mundo ya han aplicado medidas para cobrar impuestos a esas empresas bajo diferentes esquemas.

Afirmó que si se logra la aprobación de esta iniciativa, que fue turnada a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, se obtendrían cerca de tres mil 600 millones de pesos.

El morenista precisó que no se trata de crear un nuevo impuesto, sino que tiene qué ver con que los que obtienen ganancias en México por estas plataformas digitales paguen impuestos ya establecidos.

Añadió que "tampoco se trata de que, a partir de que el Legislativo imponga una tributación, ellos lo reflejen en sus costos. No quiere decir que el impuesto se cargue al ciudadano y al usuario. Los legisladores tenemos que encargarnos de eso, para que no le carguen al usuario el costo del impuesto que tenemos que aplicarles a esas plataformas digitales".

Finalmente, pidió a las y los senadores "sacar con rapidez" esta iniciativa, con la finalidad de que se refleje en la Ley de Ingresos que se aprobará próximamente en el Senado de la República.