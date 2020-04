Calculan que se perderán 600 mil empleos, sólo en abril

En medio de un panorama laboral catastrófico y tomando en cuenta los datos dados a conocer por la Secretaría del Trabajo, la pérdida de empleos formales en abril podría superar las 600 mil plazas, cifra récord para un mes desde que se tiene registró, prevé Elías Micha, director general de TallentiaMX.

"Es un poco difícil estimar, pero estamos en el mero auge de la crisis sanitaria y si tomamos en cuenta que en la primera semana de este mes se perdieron casi 150 mil empleos, entonces el panorama para todo el mes de abril yo pienso que no van a ser menos de 600 mil empleos perdidos", proyecto el titular la asociación que impulsa la industria de la subcontratación en México.

Adicional a lo anterior, el directivo destacó que "la semana pasada en Estados Unidos pidieron el seguro de desempleo 5 millones de personas más, eso significa 22 millones de desempleados en Estados Unidos por la crisis sanitaria y esto es durísimo para México porque es nuestro principal socio comercial, todas nuestras cadenas de proveeduría están anexadas a la economía estadounidense y eso nos hace pensar que el panorama laboral es catastrófico".

En este contexto, Elías Micha considera que si deben de haber algunas medidas más agresivas por parte del gobierno, de los empresarios, de la ciudadanía para poder contener la pérdida de plazas laborales.

"Un empleo es muy difícil de crear, lo más que hemos logrado generar en México en los últimos 20 años son 800 mil empleos en un año, por lo que no podemos darnos el lujo de perder tantos puestos. Se habla de un desempleo a nivel mundial de 190 millones de trabajos, entonces si es una situación muy grave que nunca hemos vivido y que va completamente en contra del trabajo y los trabajadores", destacó el especialista.

Agregó que todo mundo tiene que poner de su parte, los empleadores, desgraciadamente casi el 70% del personal empleado en este país labora para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que viven al día, con la nómina, la renta, con los impuestos.

"Para las Mipymes, debería de haber algunos programas de seguro de desempleo temporal financiados de manera bipartita por el gobierno y por el empresariado, y para la gente que menos gana debería de haber más participación del gobierno, y para quien gana más, debería de haber más participación de la iniciativa privada".

En su opinión, la recuperación va a ser lenta y tortuosa, y va a depender muchísimo de la recuperación de Estados Unidos y Canadá fundamentalmente. "El mundo va a entrar en una recesión, algunos países tendrán una contracción de su economía mucho mayor que otros, los países emergentes están en el ojo del huracán, entonces para que la recuperación sea un poco más rápida habría que prevenir la pérdida de empleos, insistiendo en la necesidad de crear ciertos estímulos y prórrogas fiscales a favor del empleo, porque el empleo es el motor fundamental de la economía".

Micha advierte que el panorama no pinta nada bien para un gran número de la población trabajadora formal e informal, "Tenemos más de 30 millones de trabajadores informales que requieren seguir teniendo un empleo, un modo de sustento, entonces toda la sociedad tenemos que hacer lo posible para que se pierda el menor número de empleos. Un gran esfuerzo social para preservar el empleo".

Si nosotros nos dedicamos a cuidar y a proteger el empleo en medio de la emergencia sanitaria, tendremos una contracción menor de la economía y una más rápida recuperación, concluyó el especialista.