Calificación Moody's es referencia; seguiremos con Pemex: Citibanamex

La calificación que tiene Moody's sobre Pemex es solo una referencia y no cambia la relación que se tiene con la petrolera, dijo el director general de Citibanamex, Manuel Romo. "Nosotros tenemos unos modelos de calificación independientes, y la referencia de las calificadoras es como tal una referencia. Nuestros modelos de calificación son internos y nos permiten trabajar ya sea con Pemex o con cualquier otro cliente, dependiendo de cómo es su fundamental comportamiento financiero y empresarial. Tenemos una muy buena relación con Pemex y continuaremos teniendo esta relación así", explicó el directivo.

En la presentación de resultados correspondientes al segundo trimestre de 2021, el directivo de Citibanamex explicó que si bien se tiene una buena expectativa sobre la recuperación de la economía mexicana al cierre de año, el mayor riesgo es el crecimiento en el número de contagios que vive el país ante la tercera ola de Covid-19. "Los números están siendo muy acelerados y lo que estamos viendo es qué tanto esto puede tener un deterioro en la actividad económica. Un tercer repunte sí va a dañar nuestras expectativas. Por el momento no lo vemos, sin embargo, sí en la medida en la medida de que los casos sigan a la velocidad que estamos viendo, sí podría haber un impacto negativo negativo respecto de la recuperación de la economía", añadió.

Crecen 53% utilidades de Citibanamex

Al cierre del primer semestre de 2021, Grupo Financiero Citibanamex acumuló ganancias por 11 mil 400 millones de pesos, 53% por arriba de lo registrado en el mismo periodo del año previo, informó el directivo. De acuerdo con Romo, la cartera total de crédito vigente de Citibanamex alcanzó los 540 mil millones de pesos, al cierre de junio, esto es, una caída de 23.2% respecto del segundo trimestre de ocasionado principalmente por segmentos de la economía que aún no se reactivan en su totalidad después de la crisis económica ocasionada por la contingencia sanitaria. Citibanamex previó que en los próximos meses se tenga un recuperación del crédito ante la aceleración del consumo que actualmente se registra en el país, además de que segmentos como crédito a la vivienda o tarjetas de crédito comienzan a disminuir sus caídas; sin embargo, estimó que la recuperación total de la cartera de crédito a rangos previos a la crisis del Covid-19 se tendrá entre finales de 2022 y 2023.