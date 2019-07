Cámaras empresariales dan voto de confianza a Herrera

Tras una reunión en las Oficinas de la Presidencia, dirigentes de las Cámaras Empresariales dieron un voto de confianza a Arturo Herrera Gutiérrez como nuevo secretario de Hacienda, pero pidieron al gobierno federal aclare los motivos que planteó en su renuncia Carlos Urzúa.

Al conocer la renuncia de Urzúa a Hacienda, las Cámaras Empresariales pidieron una reunión de urgencia con Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

Al salir del encuentro, Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó de inmediato tras la renuncia de Carlos Urzúa.

"Nombró de inmediato al subsecretario, hoy secretario Arturo Herrera, la verdad es que tiene un voto de confianza de la industria, hemos estado con él tratando todos los temas, realmente es con él con quien nosotros tratábamos todos los temas que teníamos con Hacienda", afirmó.

Declaró que hay una suposición en el gobierno federal de que el gabinete no está en el "mismo canal", es decir no responde de la misma manera que las políticas del presidente López Obrador.

"Creo, y está es una suposición, para que no lo pongan como afirmación, seguramente el presidente tiene en su visión muy clara de crecimiento y sobre todo ir al sur-sureste pero sentimos que luego hay una parte del gabinete que no está en el mismo canal que el presidente, (Ricardo) Monreal lo mencionó", expresó.

Al respecto, José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), coincidió en que Arturo Herrera da tranquilidad con relación a la continuidad del trabajo institucional.

"A quien está nombrando no sólo tienen la capacidad, la trayectoria y esperamos que esto tranquilice a los mercados y que no pase de ser sólo un cambio de estafeta", indicó.

No obstante, pidió que se aclare las diferencias al interior del Gabinete de López Obrador que mencionó Carlos Urzúa en su carta de renuncia.

"Directamente con el secretario no, las diferencias que manifiesta en su carta son al interior del gabinete y son las que decía hace un momento que sería conveniente aclarar o dar una explicación. Lo vemos con el nombramiento hay un cambio institucional, lo que vemos con estos es que hubo diferendos entre exsecretario y personal a su cargo y prefirió renunciar que seguir en un entorno en el que no estaba cómodo", aseveró.