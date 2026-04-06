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Campesinos bloquean carretera Tamazunchale–Álamo en San Felipe Orizatlán

El bloqueo afecta la conexión entre Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí, impactando la cadena de suministro.

Por El Universal

Abril 06, 2026 08:20 p.m.
A
Campesinos bloquean carretera Tamazunchale–Álamo en San Felipe Orizatlán

PACHUCA, Hgo., abril 6 (EL UNIVERSAL).- El incumplimiento en el pago de terrenos utilizados para la ampliación de la carretera Tamazunchale–Álamo originó el cierre de esta vía por parte de pobladores y campesinos de la comunidad de Huextetitla, en el municipio de San Felipe Orizatlán, Hidalgo.

¿Qué declararon los campesinos sobre el bloqueo?

Este día, habitantes y representantes campesinos realizaron el cierre de la circulación sobre la carretera federal 103, a la altura de dicha localidad, luego de acusar que, pese a la ampliación de la vía, las autoridades incumplieron con el pago por derecho de vía previamente acordado.

Señalaron que no se respetaron los acuerdos, por lo que sus tierras fueron ocupadas sin recibir compensación económica. Ante ello, como medida de presión, decidieron bloquear la carretera en ambos sentidos, lo que ha dejado varados a transportistas y automovilistas particulares.

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Impacto en la comunidad y la región

De acuerdo con los inconformes, esta vía es una de las más importantes para la conexión de Hidalgo con Veracruz y San Luis Potosí, por lo que la interrupción también afecta la cadena de suministro en la región.

Hasta el momento, no se ha instalado una mesa de diálogo entre las partes para liberar la vía, por lo que se ha solicitado a los usuarios buscar rutas alternas que permitan incorporarse hacia Huejutla o Tamazunchale.

Esta carretera es clave no solo para la movilidad, sino también para el comercio en la zona norte de Hidalgo, por lo que la afectación se considera grave.

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