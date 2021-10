Campo enfrenta "embestida" climática, recortes y reforma eléctrica: CNA

El campo mexicano sufre una "embestida" por diversos frentes, por una parte están las alteraciones del cambio climático que afectan la producción de alimentos, a lo que se le suma la desaparición de programas y los recortes presupuestales que quitan recursos al sector agropecuario, además de la reforma eléctrica, entre otras, dijo el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Juan Cortina Gallardo.

Estamos importando mucho maíz, granos y oleaginosas, estamos exportando más hortofrutícola y agropecuaria, somos muy complementarios con Estados Unidos, señaló.

"Desgraciadamente desde el punto de vista de políticas públicas hemos tenido, en los últimos meses y años, toda una serie de embestidas que no están ayudando a que este sector tenga el dinamismo que debiera tener. Ustedes saben bien de los recortes que se han tenido en la Secretaría de Agricultura y el enfoque social que se le ha dado al sector.

"Ustedes saben como se han eliminado muchísimos programas y desgraciadamente la parte del financiamiento ha sido muy mermado y son temas que al final del día es sorprendente que el sector haya avanzado con las cifras que tenemos del año pasado y en el primer semestre del 2021 subimos cerca de 8% de crecimiento, 4.5% el año pasado", explicó.

Sin embargo, dijo que no continuará ese crecimiento porque se acaba la "inercia" y hay menos agua, menos tierra y menos programas públicos de apoyo al campo.

"Una gran preocupación que tenemos en el Consejo Nacional Agropecuario es que esta inercia se puede estar acabando. Si vemos los diferentes temas que nos están afectando: la mosca del Mediterráneo, la peste porcina africana, las políticas públicas, la merma de financiamiento al sector".

Explicó que se redujeron las hectáreas plantadas en el período 2006 a 2019 en 4 millones de hectáreas, lo que tiene que ver con factores climáticos como sequía, inundaciones y heladas de los últimos meses pero creo que el dinamismo del sector se puede estar mermando.

Cortina Gallardo agregó que "con la reforma eléctrica, qué les puedo decir, lo que van a verse son aumentos en el costo de energía en el país. De por sí ya pagamos una energía cara y hacia adelante una energía cara y escasa puede provocar problemas no nada más en nuestro sector, sino en otros sectores".

Durante el Foro Desafíos del campo y la seguridad alimentaria que organizó el CNA, el director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya, dijo que en este sexenio se redujo la seguridad alimentaria de 99% con Enrique Peña Nieto a 89.7% en los primeros años de esta administración, lo que tiene relación con el cambio climático y también con la desaparición de algunos programas de apoyo al campo.