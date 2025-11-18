logo pulso
Canadá emite alerta de viaje a México; "no sirven de mucho", dice Sheinbaum

México sigue atrayendo turistas de diversas nacionalidades, aseguró

Por El Universal

Noviembre 18, 2025 12:07 p.m.
A
Canadá emite alerta de viaje a México; no sirven de mucho, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo minimizó la alerta de viaje que ahora hizo Canadá a sus ciudadanos para visitar México, ante la violencia y narcotráfico.

En su conferencia mañanera de este martes 18 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo refirió que siguen llegando turistas canadienses, estadounidenses y de otras nacionalidades.

"Llegan muchísimos turistas canadienses, muchísimos, 11% más de turistas canadienses; o sea que van a seguir llegando, México es hermosísimo", expresó la titular del Ejecutivo federal.

"¿Y estas alertas?", se le preguntó.

"Vamos a averiguar con la embajada de Canadá. No sirven de mucho (las alertas) porque siguen llegando turistas estadounidenses, canadienses, europeos, al sureste, al centro, a todo el país", respondió.

En octubre, la mandataria federal minimizó la alerta que hizo el Consulado de Estados Unidos en Tijuana a sus ciudadanos, por el ataque a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de Baja California en la zona de Playas de Tijuana.

