Precio del dólar este lunes 17 de noviembre

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.33 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 0.14% o 3 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad al alza. Hoy, el peso retrocede ante un menor apetito por el riesgo en los mercados, mientras que el billete verde recupera terreno. En México las instituciones financieras suspenden labores este lunes por ser feriado.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.12%. El euro baja 0.2% frente al billete verde, mientas la libra gana 0.05%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas, retrocede 0.4%, perdiendo el interés de los inversionistas.

Los futuros de las acciones estadounidenses tienen dificultades el lunes para reactivar el mercado por las dudas sobre los recortes de las tasas de interés, mientras los inversores esperaban los resultados cruciales de Nvidia y el informe de empleo de septiembre, que se retrasó.

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura mixta, destacando la baja de 0.04% del Dow Jones.

En Europa las bolsas presentan movimientos negativos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con una disminución de 0.53%, mientras que en Asia los mercados cerraron a la baja, el Nikkei perdió 0.1% y el Han Seng retrocedió 0.71%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, retrocede 0.03%, luego de que la semana pasada se registró una gran volatilidad.