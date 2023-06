Canadá se une a EU en nueva controversia por maíz transgénico

A-AA+

El gobierno de Canadá decidió sumarse a la solicitud de consultas que hizo Estados Unidos, bajo el capítulo 31 del T-MEC, contra México por la prohibición al maíz transgénico para consumo humano, por considerar que la decisión no tiene bases científicas.

En una declaración que dio a conocer hoy ese gobierno, las ministras de Agricultura y Agroalimentos, Marie-Claude Bibeau, y la de Comercio Internacional, Promoción de Exportaciones, Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico, Mary Ng, dijeron que "Canadá ha decidido participar como tercera parte interesada en las consultas de solución de controversias que inició Estados Unidos".

"Canadá comparte las preocupaciones de Estados Unidos de que las medidas de México no están apoyadas científicamente y tienen el potencial de interrumpir innecesariamente el comercio con el mercado norteamericano", dijeron en la declaración.

El pasado 2 de junio el gobierno estadounidense dio a conocer que al no tenerse soluciones, mediante consultas bajo el capítulo 9 Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tomaba la vía de consultas del capítulo 31, Solución de Controversias, de dicho tratado

Lo anterior se dio luego de que el pasado jueves 1 de junio legisladores republicanos pidieran irse a panel contra el gobierno mexicano.

"El gobierno de Canadá está comprometido con la toma de decisiones basadas en la ciencia y en mantener seguridad alimentaria y ambiental, mientras se apoya la habilidad de los campesinos, trabajadores y exportadores para que tengan éxito en un innovador y sustentable sector agrícola", indicó.

En diciembre del 2020 el gobierno mexicano anunció que paulatinamente se iba a prohibir el uso, producción, comercialización y distribución del maíz genéticamente modificado, sin embargo, ante las inquietudes de Estados Unidos se modificó el decreto (el 13 de febrero), para impedir solo el grano transgénico para consumo humano, lo que tampoco convenció a los estadounidenses.

Luego de recibir la solicitud de consultas estadounidense, la Secretaría de Economía de México dijo la semana pasada que defenderá su posición.